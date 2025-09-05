Lamentable inicio de Alpine en Monza ¿Cómo le fue al reemplazo provisorio de Colapinto en la FP1?

La primera práctica libre del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 fue amarga para Alpine. El estonio Paul Aron, quien ocupó el lugar de Franco Colapinto en el marco de las pruebas obligatorias para rookies, terminó 20° y último, a 2.036 segundos del mejor tiempo de Lewis Hamilton, y medio segundo por detrás de su compañero Pierre Gasly.
Apodado en la previa como el “chico maravilla”, Aron no logró adaptarse al Templo de la Velocidad. Con apenas 22 giros, se fue ancho en varias curvas y nunca pudo encontrar el ritmo. Su actuación contrastó con las expectativas que había generado entre los fanáticos, especialmente por reemplazar a Colapinto, quien volverá en la segunda práctica.
Mientras Alpine se hunde, Ferrari domina y Williams sorprende
Lejos del drama de Alpine, el viernes fue una fiesta para Ferrari: Hamilton (1°) y Leclerc (2°) hicieron el 1-2 para delirio de los tifosi. El tercer lugar quedó para un inesperado Carlos Sainz Jr. con Williams, confirmando la buena forma del español.
Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) cerró 4° y el líder del campeonato, Oscar Piastri, se ubicó 6°. La sensación fue clara: Ferrari y Williams brillaron, Red Bull cumplió, pero Alpine quedó en el fondo de la tabla.