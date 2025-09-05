Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección por las Eliminatorias

La Selección de fútbol de Argentina viaja a suelo ecuatoriano.

Argentina busca cerrar invicta las Eliminatorias ante Ecuador Con el boleto al Mundial asegurado, la Albiceleste quiere ratificar su liderazgo en la última fecha de las Eliminatorias. El desafío será en la altura de Quito, donde enfrentará a Ecuador, un rival siempre exigente como local. El encuentro se disputará el martes 9 de septiembre a las 20:00 y marcará el cierre del camino clasificatorio.

Además, la Selección acumula una racha invicta de seis partidos en las Eliminatorias, y Scaloni confía en que el grupo mantenga la concentración hasta el final. Para el DT, cada encuentro es una oportunidad de consolidar el equipo y de seguir probando variantes con vistas a lo que vendrá.

#Eliminatorias



@Argentina 3 (Lionel Messi x2 y Lautaro Martínez) - #Venezuela 0



¡GANÓÓÓÓÓ LA SCALONETA!



Final del partido#TodosJuntos pic.twitter.com/4dFJLFiozN — Selección Argentina (@Argentina) September 5, 2025 La Finalissima entre la Selección de fútbol de Argentina y España antes del Mundial 2026 Más allá de Quito, la atención también está puesta en la Finalissima que disputarán Argentina y España, campeones de la Copa América y de la Eurocopa 2024. Aunque aún no hay fecha ni sede confirmada, el duelo se jugará antes del Mundial 2026 y genera gran expectativa entre los hinchas.

El torneo mundialista, que por primera vez contará con 48 selecciones, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Hasta ahora, ya tienen su lugar asegurado países como Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, además de potencias como Japón, Irán, Corea del Sur y las selecciones anfitrionas.