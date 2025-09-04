Los Pumas ante los Wallabies por el Rugby Championship ¿Por qué ganar es imperioso?

Los Pumas atraviesan un momento decisivo en el The Rugby Championship 2025 . Tras un arranque irregular con derrota ante los All Blacks y una victoria histórica en casa frente a Nueva Zelanda, el equipo de Felipe Contepomi se prepara para dos choques consecutivos en Australia que pueden definir su presente en el torneo y su futuro mundialista .

La doble fecha ante los Wallabies será mucho más que partidos del Rugby Championship . Se trata de finales anticipadas porque definen posiciones en el ranking mundial . Hoy, Australia ocupa el sexto puesto , mientras que Argentina está séptima. Ese sexto lugar otorga un pasaje directo al bombo 1 del sorteo del Mundial 2027 , una ventaja que hasta ahora solo tenían cuatro selecciones y que ahora se amplió a seis.

vamos Azules La Lepra juega ante Tigre en la Copa Argentina: todo lo que hay que saber del partido

Por la victoria Lionel Messi y una racha para el olvido que intentará cortar ante Venezuela: de qué se trata

Si los Pumas logran ganar en territorio australiano, no solo sumarán puntos vitales , sino que le restarán a un rival directo , con la posibilidad concreta de escalar en el ranking y meterse en el grupo de los cabezas de serie .

El Mundial de Australia 2027 tendrá un formato inédito con 24 equipos, seis grupos de cuatro y octavos de final. Para el sorteo de diciembre 2025, los seis primeros del ranking mundial serán cabezas de serie, evitando así enfrentarse a las potencias en la fase de grupos.

Este cambio de reglas hace que la batalla entre Los Pumas y los Wallabies sea determinante. Con dos triunfos o incluso con una victoria en la serie, Argentina podría asegurarse un lugar en el bombo 1, lo que representaría un golpe estratégico de enorme valor rumbo a la Copa del Mundo.

Con carácter, disciplina y la confianza que dejó el histórico triunfo ante los All Blacks, la Selección argentina de rugby tiene ante sí una oportunidad única: ganar en Australia y asegurarse un lugar privilegiado en el Mundial 2027.

Cuando juegan Los Pumas

Será el sábado en condición de visitante desde la 1:30 de la madrugada horario argentino.