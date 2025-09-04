Los Pumas ante los Wallabies por el Rugby Championship ¿Por qué ganar es imperioso?

Los Pumas atraviesan un momento decisivo en el The Rugby Championship 2025. Tras un arranque irregular con derrota ante los All Blacks y una victoria histórica en casa frente a Nueva Zelanda, el equipo de Felipe Contepomi se prepara para dos choques consecutivos en Australia que pueden definir su presente en el torneo y su futuro mundialista.
Los Pumas frente a los Wallabies: dos finales anticipadas
La doble fecha ante los Wallabies será mucho más que partidos del Rugby Championship. Se trata de finales anticipadas porque definen posiciones en el ranking mundial. Hoy, Australia ocupa el sexto puesto, mientras que Argentina está séptima. Ese sexto lugar otorga un pasaje directo al bombo 1 del sorteo del Mundial 2027, una ventaja que hasta ahora solo tenían cuatro selecciones y que ahora se amplió a seis.
Si los Pumas logran ganar en territorio australiano, no solo sumarán puntos vitales, sino que le restarán a un rival directo, con la posibilidad concreta de escalar en el ranking y meterse en el grupo de los cabezas de serie.
El valor estratégico del ranking mundial camino a 2027 para Los Pumas
El Mundial de Australia 2027 tendrá un formato inédito con 24 equipos, seis grupos de cuatro y octavos de final. Para el sorteo de diciembre 2025, los seis primeros del ranking mundial serán cabezas de serie, evitando así enfrentarse a las potencias en la fase de grupos.
Este cambio de reglas hace que la batalla entre Los Pumas y los Wallabies sea determinante. Con dos triunfos o incluso con una victoria en la serie, Argentina podría asegurarse un lugar en el bombo 1, lo que representaría un golpe estratégico de enorme valor rumbo a la Copa del Mundo.
Con carácter, disciplina y la confianza que dejó el histórico triunfo ante los All Blacks, la Selección argentina de rugby tiene ante sí una oportunidad única: ganar en Australia y asegurarse un lugar privilegiado en el Mundial 2027.
Cuando juegan Los Pumas
Será el sábado en condición de visitante desde la 1:30 de la madrugada horario argentino.