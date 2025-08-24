sumaron una victoria vital

Los Pumas tuvieron una noticia feroz tras ganarle a los All Blacks ¿De qué se trata la subida que les pegaron?

La Selección de Los Pumas logró un triunfazo ante Nueva Zelanda en el The Rugby Championship. Mirá lo que pasó después del test match.

El histórico triunfo ante los All Blacks acercó a Los Pumas al sexto lugar del ranking mundial.

El histórico triunfo ante los All Blacks acercó a Los Pumas al sexto lugar del ranking mundial.

Por Sitio Andino Deportes

El triunfo de Los Pumas en el The Rugby Championship por 29-23 frente a los All Blacks en el estadio de Vélez marcó un hecho histórico: primera victoria en suelo argentino ante los tricampeones del mundo. Además, el seleccionado nacional sumó puntos claves en el ranking de World Rugby, lo que lo mantiene en la séptima posición, cada vez más cerca de Australia. Seguí leyendo la nota del diario Digital Sitio Andino y hacé el repaso completo de lo acontecido en la cancha del Fortín.

Los Pumas, séptimos en el ranking y con la mira en Australia

Con esta gran victoria, Argentina sumó 1.79 puntos y quedó con 83.40 en el ranking de World Rugby, a solo un paso de Australia, que perdió ante Sudáfrica y restó 0.23 puntos, manteniéndose en la sexta colocación con 84.85. El gran objetivo albiceleste es meterse entre los seis mejores para ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027.

Lee además
Triunfo histórico del rugby argentino.
The Rugby Championship

El rugby argentino de pie: Los Pumas "golpearon en el mentón" a los All Blacks en Vélez
Estreno amargo para Los Pumas: cayeron 24-41 ante los All Blacks en el Rugby Championship
La revancha será el sábado

Estreno amargo para Los Pumas: cayeron ante los All Blacks en el Rugby Championship
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1959601111096082781&partner=&hide_thread=false

Actualmente, el top 6 lo conforman Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda, Francia, Inglaterra y Australia. Justamente, los Wallabies serán el próximo rival de los argentinos en el Rugby Championship, lo que abre una oportunidad directa de acortar aún más la distancia.

El valor del ranking para Los Pumas y la agenda rumbo al Mundial 2027

El ranking mundial será determinante en diciembre, cuando se realice el sorteo de los grupos del Mundial de Australia 2027, que contará con un nuevo formato de 24 equipos. Los primeros seis del escalafón serán cabezas de serie, un privilegio que hasta ahora escapa por poco al equipo de Felipe Contepomi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1959588628650193310&partner=&hide_thread=false

Top 10 del ranking World Rugby actualizado

  • Nueva Zelanda – 90.72

  • Sudáfrica – 90.01

  • Irlanda – 89.83

  • Francia – 87.82

  • Inglaterra – 87.64

  • Australia – 84.85

  • Argentina – 83.40

  • Escocia – 81.57

  • Fiji – 80.50

  • Italia – 77.70

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1959577749623804272&partner=&hide_thread=false

Lo que se viene para Los Pumas

La agenda de Los Pumas marca dos choques seguidos contra Australia en septiembre, luego ante Sudáfrica, y en noviembre frente a Gales, Escocia e Inglaterra. Cada partido será clave para mantener vivas las aspiraciones de meterse entre los seis mejores y evitar cruces tempranos en la próxima Copa del Mundo.

Temas
Seguí leyendo

Los Pumas ponen primera ante los All Blacks por el Rugby Championship ¿Juegan los mendocinos?

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Marc Márquez volvió a lo más alto en el MotoGP de Hungría: cómo marcha el torneo

US Open 2025: quiénes son los argentinos que ponen primera este domingo

El Inter Miami empató de suerte en la MLS gracias a un arriesgado planteo ¿Qué hizo Javier Mascherano?

Ángel Di María héroe en el clásico de Rosario: mirá el deseo que pidió y que conmovió al mundo

Turismo Carretera en Buenos Aires ¿Podrá Santero sostener la cima pese a no ganar ninguna fecha?

Maipú se juega una "final" ante Los Andes: hora, formación y dónde verlo

LO QUE SE LEE AHORA
Canapino se quedó con la pole en el Gálvez y Santero defiende su liderazgo en el Turismo Carretera.
por el triunfo

Turismo Carretera en Buenos Aires ¿Podrá Santero sostener la cima pese a no ganar ninguna fecha?

Las Más Leídas

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Te Puede Interesar

Para María Gómez, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada en Venezuela 
Gendarme argentino en Venezuela

La esposa de Nahuel Gallo denuncia "crimen de lesa humanidad" a más de ocho meses de su arresto

Por Sitio Andino Sociedad
Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Por Sitio Andino Policiales
Mendoza y la salud mental: recursos disponibles para la comunidad
A dónde asisitir

Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

Por Celeste Funes