Los Pumas tuvieron una noticia feroz tras ganarle a los All Blacks ¿De qué se trata la subida que les pegaron?

El histórico triunfo ante los All Blacks acercó a Los Pumas al sexto lugar del ranking mundial.

El triunfo de Los Pumas en el The Rugby Championship por 29-23 frente a los All Blacks en el estadio de Vélez marcó un hecho histórico: primera victoria en suelo argentino ante los tricampeones del mundo. Además, el seleccionado nacional sumó puntos claves en el ranking de World Rugby, lo que lo mantiene en la séptima posición, cada vez más cerca de Australia. Seguí leyendo la nota del diario Digital Sitio Andino y hacé el repaso completo de lo acontecido en la cancha del Fortín.

Los Pumas, séptimos en el ranking y con la mira en Australia Con esta gran victoria, Argentina sumó 1.79 puntos y quedó con 83.40 en el ranking de World Rugby, a solo un paso de Australia, que perdió ante Sudáfrica y restó 0.23 puntos, manteniéndose en la sexta colocación con 84.85. El gran objetivo albiceleste es meterse entre los seis mejores para ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027.

Actualmente, el top 6 lo conforman Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda, Francia, Inglaterra y Australia. Justamente, los Wallabies serán el próximo rival de los argentinos en el Rugby Championship, lo que abre una oportunidad directa de acortar aún más la distancia.

El valor del ranking para Los Pumas y la agenda rumbo al Mundial 2027 El ranking mundial será determinante en diciembre, cuando se realice el sorteo de los grupos del Mundial de Australia 2027, que contará con un nuevo formato de 24 equipos. Los primeros seis del escalafón serán cabezas de serie, un privilegio que hasta ahora escapa por poco al equipo de Felipe Contepomi.

Top 10 del ranking World Rugby actualizado Nueva Zelanda – 90.72

Sudáfrica – 90.01

Irlanda – 89.83

Francia – 87.82

Inglaterra – 87.64

Australia – 84.85

Argentina – 83.40

Escocia – 81.57

Fiji – 80.50

Italia – 77.70

Lo que se viene para Los Pumas La agenda de Los Pumas marca dos choques seguidos contra Australia en septiembre, luego ante Sudáfrica, y en noviembre frente a Gales, Escocia e Inglaterra. Cada partido será clave para mantener vivas las aspiraciones de meterse entre los seis mejores y evitar cruces tempranos en la próxima Copa del Mundo.