The Rugby Championship

El rugby argentino de pie: Los Pumas "golpearon en el mentón" a los All Blacks en Vélez

El rugby argentino vivió una jornada histórica este sábado al superar a los All Blacks 29 a 23 por primera vez en nuestro país por en Vélez.

Triunfo histórico del rugby argentino.

 Por Pablo Marcelo Pérez

El rugby argentino logró este sábado anotar una nueva página gloriosa en su historia al derrotar a los All Blacks por 29 a 23, en partido válido por la segunda jornada del The Rugby Championship. El encuentro se disputó en un estadio de Vélez Sarfield colmado.

image

Si bien Los Pumas sumaban tres triunfos contra los All Blacks, nunca habían ganado de locales. Un gran partido de Los Pumas y flojo de los All Blacks, que sufrieron tres amarillas y 15 jugadores enfrente que fueron superiores.

image

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Marcos Kremer, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece y Will Jordan. Entrenador: Scott Robertson.

Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Tamaiti Williams, Pasilio Tosi, Josh Lord, Wallace Sititi, Finlay Christie, Quinn Tupaea y Damian McKenzie.

