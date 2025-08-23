El rugby argentino de pie: Los Pumas "golpearon en el mentón" a los All Blacks en Vélez

El rugby argentino logró este sábado anotar una nueva página gloriosa en su historia al derrotar a los All Blacks por 29 a 23, en partido válido por la segunda jornada del The Rugby Championship. El encuentro se disputó en un estadio de Vélez Sarfield colmado.
Si bien Los Pumas sumaban tres triunfos contra los All Blacks, nunca habían ganado de locales. Un gran partido de Los Pumas y flojo de los All Blacks, que sufrieron tres amarillas y 15 jugadores enfrente que fueron superiores.
Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Marcos Kremer, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.
All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece y Will Jordan. Entrenador: Scott Robertson.