El rugby argentino de pie: Los Pumas "golpearon en el mentón" a los All Blacks en Vélez

Triunfo histórico del rugby argentino.

image La Selección de Rugby de Argentina se recuperó de la dura derrota en Córdoba la semana pasada y con una contundente actuación conjunta pudo vencer a la poderosa Selección de Rugby de Nueva Zelanda

image Si bien Los Pumas sumaban tres triunfos contra los All Blacks, nunca habían ganado de locales. Un gran partido de Los Pumas y flojo de los All Blacks, que sufrieron tres amarillas y 15 jugadores enfrente que fueron superiores.

image Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Marcos Kremer, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo. All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece y Will Jordan. Entrenador: Scott Robertson. Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Tamaiti Williams, Pasilio Tosi, Josh Lord, Wallace Sititi, Finlay Christie, Quinn Tupaea y Damian McKenzie.