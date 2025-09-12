El Tomba y una fecha clave ante Barracas: todo lo que hay que saber

Este sábado desde las 14:30 , el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba enfrentará a Barracas Central en el estadio Feliciano Gambarte , por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 . El encuentro será televisado por ESPN Premium y se podrá seguir minuto a minuto a través de Sitio Andino .

El Tomba pudo cortar una racha de diez partidos sin ganar al imponerse como visitante frente a Platense en Vicente López. Esa victoria le dio aire en la lucha por la permanencia y renovó la confianza del plantel mendocino.

El desafío pendiente es trasladar esa recuperación a su casa, donde todavía no ganó desde su regreso al Feliciano Gambarte , tras haber dejado el Malvinas Argentinas. Para este duelo, el entrenador no podrá contar con Santino Andino , expulsado en la última fecha, lo que obligará a variantes en la defensa.

El equipo de Rubén Darío Insua atraviesa un gran momento. Viene de remontar un 0-1 en Rosario para derrotar 2-1 a Newell’s , con goles de Iván Tapia y Facundo Bruera , resultado que extendió su invicto a cinco partidos consecutivos.

Con 40 puntos en la tabla anual, Barracas no solo lidera la Zona A del Clausura, sino que además se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, lo que enciende la ilusión de sus hinchas.

Lo que se viene para el Tomba

Tras este partido, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba volverá a jugar en Mendoza el domingo siguiente a las 16:45, cuando reciba a Instituto en el Feliciano Gambarte, en un duelo clave para seguir sumando en la tabla anual y escaparle al descenso.