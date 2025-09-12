necesita ganar

El Tomba y una fecha clave ante Barracas: todo lo que hay que saber

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Guapo por una nueva fecha del fútbol de Primera. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba quiere ser protagonista.

El Tomba quiere ser protagonista.

Por Sitio Andino Deportes

Este sábado desde las 14:30, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba enfrentará a Barracas Central en el estadio Feliciano Gambarte, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro será televisado por ESPN Premium y se podrá seguir minuto a minuto a través de Sitio Andino.

Lee además
La Lepra fue más y lo ganó bien.
tres puntos de oro

Goce Leproso: Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de la Reserva ante el Tomba
Walter Ribonetto valoró la victoria del Tomba.
alegría

Walter Ribonetto y su desahogo ¿La primera victoria de Godoy Cruz marca el inicio de la levantada?

El desafío pendiente es trasladar esa recuperación a su casa, donde todavía no ganó desde su regreso al Feliciano Gambarte, tras haber dejado el Malvinas Argentinas. Para este duelo, el entrenador no podrá contar con Santino Andino, expulsado en la última fecha, lo que obligará a variantes en la defensa.

El presente de Barracas Central, líder de la Zona A

El equipo de Rubén Darío Insua atraviesa un gran momento. Viene de remontar un 0-1 en Rosario para derrotar 2-1 a Newell’s, con goles de Iván Tapia y Facundo Bruera, resultado que extendió su invicto a cinco partidos consecutivos.

Con 40 puntos en la tabla anual, Barracas no solo lidera la Zona A del Clausura, sino que además se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, lo que enciende la ilusión de sus hinchas.

Lo que se viene para el Tomba

Tras este partido, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba volverá a jugar en Mendoza el domingo siguiente a las 16:45, cuando reciba a Instituto en el Feliciano Gambarte, en un duelo clave para seguir sumando en la tabla anual y escaparle al descenso.

Temas
Seguí leyendo

Copa Davis 2025: Francisco Cerúndolo ganó y Argentina se puso 2-0 sobre Países Bajos en Groningen

Copa Davis 2025: Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina con triunfo ante De Jong

Los máximos goleadores de la selección Argentina en la historia

Los Pumas, con Isgró y González, visitan a Australia por el Rugby Championship 2025: horario, TV y formaciones

Independiente Rivadavia visita a Lanús: partido clave por el Torneo Clausura 2025

Argentina busca las finales de la Copa Davis 2025 ante Países Bajos: programación, horarios y TV en vivo

Alejandro "Papu" Gómez rompió el silencio: confesiones sobre Scaloni, su salida de la Selección y el doping

AFA vs Talleres: Tapia y Toviggino cargaron contra Fassi tras las disculpas públicas

LO QUE SE LEE AHORA
Los Pumas visitan a Australia en Sidney con la misión de sumar un triunfo clave para salir del fondo y seguir soñando en el Rugby Championship 2025.
vamos argentina

Los Pumas, con Isgró y González, visitan a Australia por el Rugby Championship 2025: horario, TV y formaciones

Las Más Leídas

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder
Turismo local

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Tiene seis años, fue diagnosticado con leucemia aguda y necesita la ayuda de todos video
Acción solidaria

Tiene seis años, fue diagnosticado con leucemia aguda y necesita la ayuda de todos

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina video
Definición

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina

Identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado en Guaymallén.
horror

Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado

Te Puede Interesar

El dólar sigue en alza y se acerca al techo de la banda de flotación
AHORA

El dólar sigue en alza y se acerca al techo de la banda de flotación

Por Sitio Andino Economía
El gobernador Alfredo Cornejo intentó acercar posiciones entre la Nación y los gobernadores. 
Informe

El impacto en la provincia de Mendoza del veto de Javier Milei a la ley de los ATN

Por Cecilia Zabala
Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión del servicio.
Transporte

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

Por Florencia Martinez del Rio