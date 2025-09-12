El Tomba y una fecha clave ante Barracas: todo lo que hay que saber

Este sábado desde las 14:30, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba enfrentará a Barracas Central en el estadio Feliciano Gambarte, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro será televisado por ESPN Premium y se podrá seguir minuto a minuto a través de Sitio Andino.
El desafío pendiente es trasladar esa recuperación a su casa, donde todavía no ganó desde su regreso al Feliciano Gambarte, tras haber dejado el Malvinas Argentinas. Para este duelo, el entrenador no podrá contar con Santino Andino, expulsado en la última fecha, lo que obligará a variantes en la defensa.
El presente de Barracas Central, líder de la Zona A
El equipo de Rubén Darío Insua atraviesa un gran momento. Viene de remontar un 0-1 en Rosario para derrotar 2-1 a Newell’s, con goles de Iván Tapia y Facundo Bruera, resultado que extendió su invicto a cinco partidos consecutivos.
Con 40 puntos en la tabla anual, Barracas no solo lidera la Zona A del Clausura, sino que además se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, lo que enciende la ilusión de sus hinchas.
Lo que se viene para el Tomba
Tras este partido, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba volverá a jugar en Mendoza el domingo siguiente a las 16:45, cuando reciba a Instituto en el Feliciano Gambarte, en un duelo clave para seguir sumando en la tabla anual y escaparle al descenso.