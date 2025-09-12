Copa Davis 2025: Francisco Cerúndolo ganó y Argentina se puso 2-0 sobre Países Bajos en Groningen

Francisco Cerúndolo venció a Botic Van de Zandschulp por 7-6 y 6-1 en Groningen y puso a Argentina con una buena diferencia en la serie.

En una gran actuación, Francisco Cerúndolo derrotó al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 7-6 (7-4) y 6-1 para darle a Argentina el segundo punto de la serie de Copa Davis 2025 en Groningen. El equipo de Javier Frana quedó 2-0 arriba y a un paso de clasificar al Final 8 en Bolonia .

El comienzo fue parejo y con muchas emociones. Hubo un festival de quiebres en los primeros games y ambos llegaron igualados al tramo final. Van de Zandschulp llegó a sacar para set con el 5-4, pero Cerúndolo reaccionó, recuperó el quiebre y estiró la definición al tie-break.

#CopaDavis | Tremendo triunfazo. En 1hs 51 minutos, Francisco Cerúndolo pasó por arriba 7/6 (4) 6/1 al 82° del mundo: Botic Van De Zandschulp. ¡Vamos @FranCerundolo ! ¡Vamos Argentina! Países Bajos 0-2 Argentina Mañana 9.30am el dobles, donde se buscará la clasificación. pic.twitter.com/bOHjFAJeEL

Allí, el argentino mostró temple y se impuso por 7-4 , quedándose con un primer parcial muy disputado.

Con la confianza a su favor, Cerúndolo elevó el nivel y marcó diferencias claras en el segundo set. Quebró rápido y dominó con autoridad a un rival que se fue quedando sin respuestas.

El resultado fue un contundente 6-1 que cerró el triunfo en sets corridos y ratificó su condición de primera raqueta del equipo argentino.

Argentina quedó match point en la Copa Davis en Groningen

Con este resultado, Argentina se puso 2-0 en la serie frente a Países Bajos, luego de que en el primer turno Tomás Etcheverry venciera a Jesper de Jong por 6-4 y 6-4.

De esta manera, el dobles del sábado, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Sander Arends y Sem Verbeek, puede definir la clasificación al Final 8 de la Copa Davis en Bolonia.