Copa Davis 2025: Francisco Cerúndolo ganó y Argentina se puso 2-0 sobre Países Bajos en Groningen

En una gran actuación, Francisco Cerúndolo derrotó al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 7-6 (7-4) y 6-1 para darle a Argentina el segundo punto de la serie de Copa Davis 2025 en Groningen. El equipo de Javier Frana quedó 2-0 arriba y a un paso de clasificar al Final 8 en Bolonia.
Un primer set de alto voltaje para Francisco Cerúndolo
El comienzo fue parejo y con muchas emociones. Hubo un festival de quiebres en los primeros games y ambos llegaron igualados al tramo final. Van de Zandschulp llegó a sacar para set con el 5-4, pero Cerúndolo reaccionó, recuperó el quiebre y estiró la definición al tie-break.