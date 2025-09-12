triunfo valedero

Copa Davis 2025: Francisco Cerúndolo ganó y Argentina se puso 2-0 sobre Países Bajos en Groningen

El tenista nacional Francisco Cerúndolo tuvo una destacada labor en su duelo de la dura Copa Davis ante Países Bajos. Repasá todo lo sucedido.

Francisco Cerúndolo venció a Botic Van de Zandschulp por 7-6 y 6-1 en Groningen y puso a Argentina con una buena diferencia en la serie.

Por Sitio Andino Deportes

En una gran actuación, Francisco Cerúndolo derrotó al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 7-6 (7-4) y 6-1 para darle a Argentina el segundo punto de la serie de Copa Davis 2025 en Groningen. El equipo de Javier Frana quedó 2-0 arriba y a un paso de clasificar al Final 8 en Bolonia.

Un primer set de alto voltaje para Francisco Cerúndolo

El comienzo fue parejo y con muchas emociones. Hubo un festival de quiebres en los primeros games y ambos llegaron igualados al tramo final. Van de Zandschulp llegó a sacar para set con el 5-4, pero Cerúndolo reaccionó, recuperó el quiebre y estiró la definición al tie-break.

Allí, el argentino mostró temple y se impuso por 7-4, quedándose con un primer parcial muy disputado.

Segundo set lapidario de Francisco Cerúndolo

Con la confianza a su favor, Cerúndolo elevó el nivel y marcó diferencias claras en el segundo set. Quebró rápido y dominó con autoridad a un rival que se fue quedando sin respuestas.

El resultado fue un contundente 6-1 que cerró el triunfo en sets corridos y ratificó su condición de primera raqueta del equipo argentino.

Argentina quedó match point en la Copa Davis en Groningen

Con este resultado, Argentina se puso 2-0 en la serie frente a Países Bajos, luego de que en el primer turno Tomás Etcheverry venciera a Jesper de Jong por 6-4 y 6-4.

De esta manera, el dobles del sábado, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Sander Arends y Sem Verbeek, puede definir la clasificación al Final 8 de la Copa Davis en Bolonia.

