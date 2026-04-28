Francisco Cerúndolo arrasó a Darderi y va por más en Madrid con un cruce inesperado que ilusiona

Francisco Cerúndolo mostró autoridad en Madrid y avanzó sin sobresaltos a los octavos de final.

En una actuación sólida y sin fisuras, Francisco Cerúndolo superó con claridad a Luciano Darderi este lunes 27 de abril en el Masters 1000 de Madrid y se metió en octavos de final. El argentino ganó 6-2 y 6-3 en apenas 1h14m, confirmando su gran momento y sosteniendo puntos clave para el ranking.

Cerúndolo dominó de principio a fin, sin ceder chances de quiebre y con un tenis agresivo y preciso. El partido fue prácticamente un trámite. Desde el arranque, el argentino impuso condiciones con su derecha pesada y un ritmo que desbordó a Darderi. En el primer set quebró rápido y manejó los tiempos con autoridad. El 6-2 reflejó esa superioridad sin discusión.

Los argentinos ya conocen su camino en el tenis de Madrid

En el segundo parcial, el guion se mantuvo: un quiebre en el momento justo (cuarto game) le alcanzó para encaminar el triunfo. Lo más contundente fue que no enfrentó ni una sola bola de break en todo el partido , una estadística que marca el control absoluto que tuvo sobre el juego.

Este rendimiento confirma que Cerúndolo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera , especialmente en polvo de ladrillo, superficie donde ya supo destacarse en temporadas anteriores.

Contra quién juega Cerúndolo en octavos del Masters de Madrid

El argentino enfrentará al belga Alexander Blockx por un lugar en cuartos de final. El próximo rival será el joven belga Alexander Blockx, quien dio el golpe al eliminar a Félix Auger-Aliassime. El europeo llega con confianza, pero en los papeles Cerúndolo parte como favorito por experiencia y ranking.

Este cruce será clave porque el argentino defiende semifinales en Madrid, lo que lo obliga a sostener el nivel para no perder puntos importantes en el ranking ATP. Cada ronda que avance será determinante en su posicionamiento de cara a Roland Garros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mckinnon88877/status/2048901728091705808&partner=&hide_thread=false Francisco Cerundolo pic.twitter.com/bL3hezG32H — Ken McKinnon (@mckinnon88877) April 27, 2026

Qué necesitan los argentinos en Madrid para seguir avanzando

Cerúndolo busca sostener su nivel, mientras Etcheverry va por otro golpe en el torneo. La presencia argentina sigue activa en el torneo. Este martes será el turno de Tomás Etcheverry, quien se medirá ante Arthur Fils en busca de los cuartos de final. Ambos llegan en buen nivel, en un duelo que promete paridad.

En paralelo, el cuadro femenino dejó la eliminación de Solana Sierra ante Karolina Pliskova, cerrando así su participación en tercera ronda. El triunfo de Cerúndolo no solo reafirma su presente, sino que también lo posiciona como una de las cartas fuertes del tenis argentino en la gira europea. Con un juego cada vez más sólido desde el fondo y mayor madurez táctica, empieza a consolidarse en escenarios de alto nivel.

Además, el contexto lo potencia: en un torneo donde ya fue semifinalista, el bonaerense sabe lo que es competir contra los mejores y sostener presión. En ese sentido, su rendimiento en Madrid puede marcar el pulso de su temporada en polvo de ladrillo.

Más sobre el torneo

En el resto de la jornada, también avanzaron nombres pesados como Alexander Zverev y Daniil Medvedev, mientras que hubo sorpresas como la caída de Auger-Aliassime. Esto abre el cuadro y genera oportunidades para jugadores en ascenso como Cerúndolo.

El argentino mostró una versión muy completa: efectividad con el saque, agresividad en la devolución y precisión en los momentos clave. Si logra sostener esa combinación, tiene herramientas para seguir avanzando.

Preguntas frecuentes sobre Cerúndolo en Madrid

¿A quién le ganó Cerúndolo?

Derrotó al italiano Luciano Darderi por 6-2 y 6-3.

¿Cuándo juega Cerúndolo la próxima ronda?

Aún no está confirmado el horario, pero será en los próximos días por los octavos de final.

¿Quién es su rival en octavos?

El belga Alexander Blockx.

¿Por qué es importante este torneo para Cerúndolo?

Porque defiende las semifinales del año pasado y necesita esos puntos para el ranking.

¿Cómo viene jugando Cerúndolo?

En gran nivel: sólido, agresivo y sin fisuras, como mostró ante Darderi.