¡Agónico triunfo de Los Pumas! Le ganaron a Australia y siguen soñando en el Rugby Championship

En las últimas horas, Los Pumas lograron un valioso triunfo ante Australia por la cuarta fecha del Rugby Championship . Con esta ajustada victoria, el equipo se mantiene firme en la lucha por el título en el torneo que reúne a las cuatro potencias del Hemisferio Sur. A continuación, todos los detalles del partido.

Según se pudo ver en imágenes, los dirigidos por Felipe Contepomi consiguieron una importante victoria por 28-26 ante Australia , en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship . El encuentro se disputó en un colmado Aussie Stadium de Sídney, que vibró con más de 45 mil espectadores.

Victoria de Los Pumas sobre Australia en el Rugby Championship 2025

dar vuelta la página Los Pumas, con dos mendocinos, tienen todo listo para enfrentar a Australia por el Rugby Championship

vamos argentina Los Pumas, con Isgró y González, visitan a Australia por el Rugby Championship 2025: horario, TV y formaciones

Desde el arranque, el conjunto argentino mostró carácter y precisión. En una acción que reflejó la intensidad del planteo defensivo, Julián Montoya interceptó un despeje de Tane Edmed y apoyó el primer try del partido. Santiago Carreras , certero con el pie, convirtió esa jugada y sumó cuatro penales más , lo que le permitió a la Albiceleste cerrar la primera etapa con una ventaja de 19-7 , frente a unos Wallabies que apenas lograron descontar con un único try.

En el segundo tiempo, la efectividad de Carreras volvió a ser determinante: tres nuevos penales estiraron la diferencia a 21 puntos y parecía que el partido estaba resuelto. Sin embargo , el elenco australiano encontró energía en los minutos finales y logró una remontada que incluyó tres tries en rápida sucesión , generando un final electrizante.

A pesar del empuje local, Argentina resistió la embestida final y se quedó con un triunfo ajustado, pero muy valioso, que les permite seguir en carrera por el título del torneo que reúne a las potencias del Hemisferio Sur. El resultado también sirve como revancha deportiva, luego de la derrota sufrida la semana pasada ante el mismo rival, cuando Australia se había impuesto en los últimos segundos del encuentro.

Embed WHAT A MOMENT!



Los Pumas celebrate with their fans after a memorable win in Sydney.#AUSvARG | #TheRugbyChampionship pic.twitter.com/XHS8QVECBW — TheRugbyChampionship (@SanzarTRC) September 13, 2025

La próxima cita para Los Pumas será dentro de dos semanas, cuando enfrenten a Sudáfrica en el Kings Park Stadium de Durban, en un duelo que puede resultar clave para las aspiraciones argentinas en el campeonato.

Así está la tabla del Rugby Championship tras cuatro fechas

Con cuatro jornadas disputadas, el Rugby Championship 2025 se perfila como uno de los más reñidos de los últimos años, con las cuatro selecciones separadas por apenas dos puntos.

Australia encabeza la tabla con 11 unidades, beneficiada por haber sumado doble punto bonus en la ajustada derrota frente a Los Pumas. Muy cerca, con 10 puntos cada uno, aparecen Sudáfrica y Nueva Zelanda, ambos todavía con serias aspiraciones al título.

En el cuarto lugar, pero sin perder pisada, se ubica Argentina, con 9 puntos, a solo dos del líder. La Selección nacional se ilusiona con seguir sumando y lograr una hazaña: conquistar por primera vez esta exigente competencia del Hemisferio Sur. / NA

Si querés estar al tanto de todas las noticias, resultados y novedades del mundo del deporte, hacé click aquí y mantenete siempre informado.