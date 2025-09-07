Goce Leproso: Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de la Reserva ante el Tomba

La Lepra fue más y lo ganó bien.

La tarde mendocina tuvo su propio espectáculo en el Parque: el Club Sportivo Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de la Reserva al vencer por 2 a 0 a Godoy Cruz , en la octava fecha del Torneo Proyección . Con mucho aliento en las tribunas y un marco digno de Primera, la Lepra supo pegar en los momentos justos y desató la fiesta azul en casa. En el diario Sitio Andino te hacemos el repaso completo de lo sucedido.

Desde el inicio, el encuentro tuvo la tensión de un clásico. Godoy Cruz intentó imponer condiciones en el mediocampo, pero no encontró claridad en los últimos metros.

La Lepra, en cambio, eligió esperar y golpear en el momento indicado. Y lo hizo: a los 43 minutos del primer tiempo , Axel Leiva rompió el cero y le dio la ventaja al local. El gol cayó como un baldazo de agua fría para el Tomba y como una inyección de confianza para el Azul.

En el complemento, el Expreso buscó con más ganas que ideas, pero no logró inquietar con peligro real. El Parque empujaba y el equipo respondió: a los 39 minutos del segundo tiempo , Luciano Sabato apareció para marcar el 2-0 y sellar el triunfo.

El festejo fue desbordante: jugadores y tribuna se unieron en un solo grito que valió más que tres puntos. Fue orgullo, desahogo y reafirmación de identidad.

Final del partido



Independiente R. 2 0 Godoy Cruz #TorneoProyección#VamosTomba — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) September 7, 2025

La tabla para la Lepra y el Tomba

Con esta victoria, Independiente Rivadavia llegó a 11 puntos y se ubica en el octavo lugar, en zona de clasificación. El Expreso, en tanto, quedó relegado con apenas 7 unidades en la otra zona, cada vez más complicado.

