tres puntos de oro

Goce Leproso: Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de la Reserva ante el Tomba

El Club Sportivo Independiente Rivadavia venció a Godoy Cruz por el fútbol de la categoría Reserva. Entrá a la nota y repasá todo lo sucedido en el Gargantini.

La Lepra fue más y lo ganó bien.

La Lepra fue más y lo ganó bien.

Por Sitio Andino Deportes

La tarde mendocina tuvo su propio espectáculo en el Parque: el Club Sportivo Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de la Reserva al vencer por 2 a 0 a Godoy Cruz, en la octava fecha del Torneo Proyección. Con mucho aliento en las tribunas y un marco digno de Primera, la Lepra supo pegar en los momentos justos y desató la fiesta azul en casa. En el diario Sitio Andino te hacemos el repaso completo de lo sucedido.

Un clásico que se jugó con el corazón entre la Lepra y el Tomba

Desde el inicio, el encuentro tuvo la tensión de un clásico. Godoy Cruz intentó imponer condiciones en el mediocampo, pero no encontró claridad en los últimos metros.

Lee además
La Lepra metió un triunfazo (Foto: Prensa CSIR).
azul inmenso

¡Leprazo en Rosario! Independiente Rivadavia venció a Tigre y es semifinalista de la Copa Argentina 2025
La Lepra quiere ganar.
vamos Azules

La Lepra juega ante Tigre en la Copa Argentina: todo lo que hay que saber del partido

La Lepra, en cambio, eligió esperar y golpear en el momento indicado. Y lo hizo: a los 43 minutos del primer tiempo, Axel Leiva rompió el cero y le dio la ventaja al local. El gol cayó como un baldazo de agua fría para el Tomba y como una inyección de confianza para el Azul.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1964780538721345956&partner=&hide_thread=false

El golpe final y la fiesta de la Lepra

En el complemento, el Expreso buscó con más ganas que ideas, pero no logró inquietar con peligro real. El Parque empujaba y el equipo respondió: a los 39 minutos del segundo tiempo, Luciano Sabato apareció para marcar el 2-0 y sellar el triunfo.

El festejo fue desbordante: jugadores y tribuna se unieron en un solo grito que valió más que tres puntos. Fue orgullo, desahogo y reafirmación de identidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1964779367013458073&partner=&hide_thread=false

La tabla para la Lepra y el Tomba

Con esta victoria, Independiente Rivadavia llegó a 11 puntos y se ubica en el octavo lugar, en zona de clasificación. El Expreso, en tanto, quedó relegado con apenas 7 unidades en la otra zona, cada vez más complicado.

¡Leprazo en Rosario! Independiente Rivadavia venció a Tigre y es semifinalista de la Copa Argentina 2025

La Copa Argentina 2025 tuvo este viernes un choque vibrante en Rosario: el Club Sportivo Independiente Rivadavia derrotó a Tigre 3-1 en el Coloso Marcelo Bielsa, por los cuartos de final del certamen. El encuentro fue dirigido por Pablo Dóvalo.

Temas
Seguí leyendo

La Lepra, el ascenso a Primera y una historia de una pasión inexplicable

La Lepra consiguió un valioso triunfo ante Argentinos por 2 a 1

Turismo Nacional 2025: Julián Santero sigue líder y Mendoza recibirá el Gran Premio Coronación

¡El Lobo está y es mendocino! Gimnasia superó a los jujeños y recuperó la punta rumbo al ascenso

Huracán Las Heras perdió feo de local y San Martín clasificó en el Federal A

Valentín Perrone brilló en Cataluña: top 10 en Moto3 y va por más en el GP de San Marino

Franco Colapinto explotó de furia: "Tengo bronca, no teníamos ritmo" tras quedar 17° en Monza

Álex Márquez triunfó en Cataluña 2025 y Marc fue segundo: la familia celebró un histórico 1-2 en el MotoGP

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo sacó tres puntos de oro (Foto: Prensa GyE).
Mensana imparable

¡El Lobo está y es mendocino! Gimnasia superó a los jujeños y recuperó la punta rumbo al ascenso

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza
El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

El joven de 28 años chocó contra una estructura vial
Murió en el lugar

Accidente vial en Maipú: un joven murió tras perder el control de su motocicleta

Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo
Tragedia fatal

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Te Puede Interesar

La militancia peronista celebra en las afueras del búnker de Fuerza Patria
Elecciones legislativas

A la espera de datos oficiales, crece el optimismo en Fuerza Patria y cautela libertaria

Por Sitio Andino Política
Carlos Bianco, el primero en hablar tras el cierre de comicios
Elecciones 2025

"Es un día histórico", la primera reacción del gobierno bonaerense tras el cierre de los comicios

Por Sitio Andino Política
Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Por Sofía Pons