El Tomba necesita los tres puntos ante Platense: hora y dónde verlo

El Toma busca la victoria.

Por Sitio Andino Deportes







El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visitará este lunes desde las 19.15 a Platense en Vicente López, por la 7ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de TNT Sports. El Tomba llega con la necesidad urgente de conseguir su primer triunfo en el Clausura, tras un arranque adverso que lo dejó en el fondo de la tabla. El equipo mendocino suma apenas 3 puntos en seis partidos y todavía no conoce la victoria en el certamen.

Así llegan el Tomba y el Calamar El presente bodeguero preocupa: el conjunto de Walter Ribonetto acumula cinco derrotas seguidas, tres de ellas por el Clausura (ante Gimnasia La Plata, River y Vélez) y dos frente a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. Desde la llegada del DT, el equipo perdió los cuatro encuentros oficiales que disputó y no logra levantar cabeza. Con solo 20 puntos en la tabla anual, el Tomba está comprometido en la pelea por la permanencia, ya que esa clasificación definirá uno de los descensos a la Primera Nacional.

La última victoria del Tomba como visitante en el torneo local fue el 3 de marzo, en el Apertura, cuando superó 2-1 a Barracas Central con un doblete de Luca Martínez Dupuy. Desde entonces, los resultados adversos se acumularon y la presión crece en torno al plantel mendocino, que necesita reencontrarse con su mejor versión para cortar la racha negativa. Con bajas obligadas en el once, el regreso de Matías Muñoz, tras cumplir dos fechas de suspensión, aparece como una buena noticia para Ribonetto en la búsqueda de equilibrio defensivo.

Del otro lado estará Platense, dirigido por Cristian “Kily” González, que llega con más tranquilidad tras haber sido campeón del Torneo Apertura. En la fecha pasada no jugó ante Independiente por la reprogramación dispuesta por Aprevide, luego de los incidentes ocurridos en Avellaneda por la Copa Sudamericana. En su última presentación, el Calamar superó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López, sumando así su primer triunfo en el Clausura. Con 6 puntos en la tabla (1 victoria, 3 empates y 1 derrota), el equipo se mantiene expectante y buscará aprovechar la localía para complicar a un Godoy Cruz que está urgido de sumar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1962349859010204160&partner=&hide_thread=false



¡, !



Seguí el partido en vivo TNT Sports Premium

Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/uyrK4DN4hG#TorneoBetano

Clausura 2025 pic.twitter.com/ceeNghCQUD — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) September 1, 2025 Lo que se viene para el Tomba El venidero partido de Godoy Cruz será en el Feliciano Gambarte el sábado 13 de septiembre. Allí se enfrentará con el líder Barracas Central desde las 14:30hs. La síntesis del Tomba Embed Los resultados del fútbol de Primera Embed Las posiciones del fútbol de Primera Embed