Por 28 - 24

Los Pumas dejaron escapar la victoria sobre la hora ante Australia en el Rugby Championship

En un final frenético, el conjunto nacional no pudo mantener la ventaja y perdió por cuatro puntos ante los Wallabies en la tercera fecha del Rugby Championship.

Foto: prensa UAR
Por Sitio Andino Deportes

Los Pumas cayeron de manera agónica ante Australia por 28-24. Con el mendocino Juan Martín González como titular, el seleccionado argentino dominó el marcador en el primer tiempo, pero en la última acción del complemento, los Wallabies lograron un try que marcó una derrota ajustada y dolorosa para el equipo nacional en la tercera fecha del Rugby Championship.

Los Pumas cayeron en un partido frenético ante los Wallabies

El primer tiempo comenzó con recuperación de pelota de Australia tras la salida, pero Los Pumas demostraron fortaleza defensiva, lo que dificultó la anotación inicial de los rivales. Un penal a favor, sumado a otro tras un line-out, permitió que Santiago Carreras sumara los primeros tres puntos y mostrara concentración desde el arranque.

A los 11 minutos, Carreras convirtió un potente penal desde larga distancia y amplió la ventaja a un 6-0. Sin embargo, a los 23 minutos, Australia rompió la defensa argentina con Nic White, que recuperó la pelota en un ruck y apoyó el primer try para su equipo.

Argentina respondió rápidamente. Desde un scrum, Gonzalo García aprovechó un espacio y cedió la pelota a Santiago Chocobares, quien rompió la línea defensiva. Juan Cruz Mallía habilitó a Bautista Delguy, que apoyó el try para poner a Los Pumas 11-7 y retomar el control del partido.

Tres minutos después, Mateo Carreras cerró una notable jugada colectiva junto a Lucio Cinti y Santiago Carreras para anotar otro try. Con un penal adicional de Carreras, Los Pumas se fueron al descanso 21-7.

En el segundo tiempo, los Wallabies descontaron rápidamente con un try de Joseph-Aukuso Suaalii. Argentina perdió intensidad, y a los 62 minutos, Mateo Carreras fue amonestado, permitiendo que Australia igualara el marcador con el segundo try de Aukuso Suaalii.

En los instantes finales, Juan Cruz Mallía volvió a poner a Los Pumas por delante, pero Angus Bell apoyó el try que dio la victoria a Australia por 28-24, tras una última salida rápida del encuentro.

Los próximos partidos para Los Pumas

  • Fecha 4:

Australia vs. Argentina (Revancha)| 13 de septiembre - 01:00

  • Fecha 5:

Sudáfrica vs. Argentina | 27 de septiembre - 12:10

  • Fecha 6:

Argentina vs. Sudáfrica | 4 de octubre - 10:00

Fuente: espn.

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social.
Deporte infantil

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social

