Los Pumas dejaron escapar la victoria sobre la hora ante Australia en el Rugby Championship

Los Pumas cayeron de manera agónica ante Australia por 28-24. Con el mendocino Juan Martín González como titular , el seleccionado argentino dominó el marcador en el primer tiempo , pero en la última acción del complemento, los Wallabies lograron un try que marcó una derrota ajustada y dolorosa para el equipo nacional en la tercera fecha del Rugby Championship .

El primer tiempo comenzó con recuperación de pelota de Australia tras la salida, pero Los Pumas demostraron fortaleza defensiva , lo que dificultó la anotación inicial de los rivales. Un penal a favor, sumado a otro tras un line-out, permitió que Santiago Carreras sumara los primeros tres puntos y mostrara concentración desde el arranque.

Final del encuentro en el Queensland Country Bank Stadium Los Pumas cayeron frente a Australia por 28 a 24 en la última jugada del partido. Bautista Delguy, Mateo Carreras Conversiones: Santiago Carreras Penales: Santiago Carreras (3), Juan Cruz Mallía pic.twitter.com/bnR0DRdb7Z

A los 11 minutos , Carreras convirtió un potente penal desde larga distancia y amplió la ventaja a un 6-0 . Sin embargo, a los 23 minutos, Australia rompió la defensa argentina con Nic White , que recuperó la pelota en un ruck y apoyó el primer try para su equipo.

Argentina respondió rápidamente. Desde un scrum, Gonzalo García aprovechó un espacio y cedió la pelota a Santiago Chocobares , quien rompió la línea defensiva. Juan Cruz Mallía habilitó a Bautista Delguy , que apoyó el try para poner a Los Pumas 11-7 y retomar el control del partido.

Tres minutos después, Mateo Carreras cerró una notable jugada colectiva junto a Lucio Cinti y Santiago Carreras para anotar otro try. Con un penal adicional de Carreras, Los Pumas se fueron al descanso 21-7.

En el segundo tiempo, los Wallabies descontaron rápidamente con un try de Joseph-Aukuso Suaalii. Argentina perdió intensidad, y a los 62 minutos, Mateo Carreras fue amonestado, permitiendo que Australia igualara el marcador con el segundo try de Aukuso Suaalii.

En los instantes finales, Juan Cruz Mallía volvió a poner a Los Pumas por delante, pero Angus Bell apoyó el try que dio la victoria a Australia por 28-24, tras una última salida rápida del encuentro.

Embed Angus Bell called game for the Wallabies



A nail-biting finish to an incredible Test between Australia and Argentina.#TheRugbyChampionship | #AUSvARG pic.twitter.com/i9727nB82h — TheRugbyChampionship (@SanzarTRC) September 6, 2025

Los próximos partidos para Los Pumas

Fecha 4:

Australia vs. Argentina (Revancha)| 13 de septiembre - 01:00

Fecha 5:

Sudáfrica vs. Argentina | 27 de septiembre - 12:10

Fecha 6:

Argentina vs. Sudáfrica | 4 de octubre - 10:00

