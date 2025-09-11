Los Pumas, con dos mendocinos, tienen todo listo para enfrentar a Australia por el Rugby Championship

La Selección argentina de rugby volverá a salir a la cancha este sábado ante los Wallabies australianos, por la cuarta fecha del The Rugby Championship 2025, tras la derrota agónica sufrida el fin de semana pasado en Townsville.
La Selección argentina de rugby volverá a salir a la cancha este sábado ante los Wallabies australianos, por la cuarta fecha del The Rugby Championship 2025, tras la derrota agónica sufrida el fin de semana pasado en Townsville.
En aquel encuentro, Australia se impuso con un try en la última jugada, y ahora el head coach Felipe Contepomi dispuso tres cambios en la alineación inicial.
Entre las novedades, sobresale la presencia de Rodrigo Isgró y Juan Martín González, dos mendocinos que volverán a vestir la celeste y blanca en un torneo de máxima exigencia.
Rodrigo Isgró, surgido del Mendoza Rugby Club y campeón olímpico de rugby seven en Tokio 2020, ingresará como una de las puntas.
Juan Martín González, formado en Maristas Rugby Club, será nuevamente titular en la tercera línea, consolidado como una de las figuras más regulares del seleccionado.
La presencia de ambos jugadores refuerza el protagonismo de Mendoza en el rugby argentino, aportando talento y jerarquía en un torneo que reúne a las potencias del hemisferio sur.
Titulares: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.
Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo e Ignacio Mendy.