Los Pumas, con dos mendocinos, tienen todo listo para enfrentar a Australia por el Rugby Championship

Los mendocinos Rodrigo Isgró y Juan Martín González serán titulares en Los Pumas ante Australia.

La Selección argentina de rugby volverá a salir a la cancha este sábado ante los Wallabies australianos , por la cuarta fecha del The Rugby Championship 2025 , tras la derrota agónica sufrida el fin de semana pasado en Townsville.

En aquel encuentro, Australia se impuso con un try en la última jugada , y ahora el head coach Felipe Contepomi dispuso tres cambios en la alineación inicial.

a la carga

a la carga La Selección de Vóley debuta con el mendocino Agustín Loser en cancha en el Mundial 2025

Por 28 - 24

Por 28 - 24 Los Pumas dejaron escapar la victoria sobre la hora ante Australia en el Rugby Championship

Entre las novedades, sobresale la presencia de Rodrigo Isgró y Juan Martín González , dos mendocinos que volverán a vestir la celeste y blanca en un torneo de máxima exigencia.

Juan Martín González , formado en Maristas Rugby Club, será nuevamente titular en la tercera línea, consolidado como una de las figuras más regulares del seleccionado.

Rodrigo Isgró , surgido del Mendoza Rugby Club y campeón olímpico de rugby seven en Tokio 2020, ingresará como una de las puntas.

La presencia de ambos jugadores refuerza el protagonismo de Mendoza en el rugby argentino, aportando talento y jerarquía en un torneo que reúne a las potencias del hemisferio sur.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1965985014421790997&partner=&hide_thread=false ¡Los 23 para la revancha en Sydney! #SomosLosPumas pic.twitter.com/O2JT48Lbik — Los Pumas (@lospumas) September 11, 2025

La formación confirmada de Los Pumas

Titulares: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo e Ignacio Mendy.