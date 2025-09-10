por la victoria

Copa Davis 2025: Argentina enfrenta a Países Bajos en la segunda ronda de la Clasificatoria

El equipo argentino de la exigente Copa Davis tiene acción ante el duro Países Bajos. Entrá a la nota y repasá los detalles de la serie.

Fran Cerúndolo quiere hacerse fuerte en la Copa Davis.

Fran Cerúndolo quiere hacerse fuerte en la Copa Davis.

Por Sitio Andino Deportes

El equipo argentino de Copa Davis, capitaneado por Javier Frana, se prepara para un duro desafío internacional: entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre se medirá frente a Países Bajos en la segunda ronda de la Fase Clasificatoria.

La serie se disputará en el MartiniPlaza de Groningen, un estadio con capacidad para 4.500 espectadores, que promete ser un hervidero de tenis y pasión.

Lee además
Franco Colapinto quiere ser protagonista.
lo bancó

Una "ayuda del cielo" para Franco Colapinto en la Fórmula 1 ¿Qué pasó?
Se viene un difícil Mundial 2026.
ansiedad

Cuáles son las 18 selecciones clasificadas al Mundial 2026 y cuándo se sortea

  • Francisco Cerúndolo

  • Tomás Etcheverry

  • Francisco Comesaña

  • Andrés Molteni

  • Horacio Zeballos

La presencia de Horacio Zeballos será una de las grandes atracciones, tras haber conquistado el US Open en dobles junto al español Marcel Granollers, un logro histórico que lo consagró en la elite mundial de la especialidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CopaDavis/status/1965808903288995955&partner=&hide_thread=false

Cómo llegan Argentina y Países Bajos

En la primera ronda, la Argentina superó con un ajustado 3-2 a Noruega como visitante. La clasificación se definió en el quinto punto, cuando Mariano Navone venció en un dramático partido al joven Nicolai Budkov Kjaer.

Por su parte, Países Bajos accedió directamente a esta instancia gracias a su condición de subcampeón 2024, torneo en el que perdió la final frente a Italia, la actual bicampeona de la Copa Davis.

Un antecedente favorable para la Argentina

La única vez que Argentina y Países Bajos se enfrentaron en la Copa Davis fue en los octavos de final de 2009, cuando el equipo albiceleste arrasó con un 5-0 en Buenos Aires. Aquella serie dejó un grato recuerdo y alimenta la ilusión de repetir la historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1965448757903765714&partner=&hide_thread=false

Lo que está en juego: el boleto a las Finales de la Copa Davis

El ganador de la serie entre Argentina y Países Bajos obtendrá el pasaje directo a las Finales de la Copa Davis 2025, que se celebrarán entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, Italia.

Con un plantel motivado, la ilusión renovada y el respaldo de la historia, la Argentina de Javier Frana buscará dar otro paso en el torneo de selecciones más importante del tenis mundial.

Temas
Seguí leyendo

La Selección recibió una pésima noticia tras perder con Ecuador ¿Fin de una era?

Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección antes del Mundial 2026

Lionel Scaloni tras la derrota ante Ecuador: autocrítica, culpables y lo que se viene

Bolivia clasificó al Repechaje ¿Cómo es el torneo nuevo rumbo al Mundial?

La Selección no pudo y se despidió de las Eliminatorias con una derrota 1 a 0 ante Ecuador: mirá el resumen

Qué jugadores le dicen adiós para siempre a las Eliminatorias Sudamericanas

Huracán Las Heras: del Estadio San Martín al Federal A, un club que nunca deja de soñar

Sin Messi ¿Cómo forma la Selección frente a Ecuador por las Eliminatorias?

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de fútbol de Argentina no pudo sumar en el cierre.
movimiento

La Selección recibió una pésima noticia tras perder con Ecuador ¿Fin de una era?

Las Más Leídas

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Por Pablo Segura
Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Por Pablo Segura
Fernando Ubieta, intendente de La Paz.
Repercusiones

El intendente de La Paz se mostró conmovido por el caso de la menor atrincherada

Por Pablo Segura