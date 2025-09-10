Copa Davis 2025: Argentina enfrenta a Países Bajos en la segunda ronda de la Clasificatoria

El equipo argentino de Copa Davis , capitaneado por Javier Frana , se prepara para un duro desafío internacional: entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre se medirá frente a Países Bajos en la segunda ronda de la Fase Clasificatoria .

La serie se disputará en el MartiniPlaza de Groningen , un estadio con capacidad para 4.500 espectadores , que promete ser un hervidero de tenis y pasión.

La presencia de Horacio Zeballos será una de las grandes atracciones, tras haber conquistado el US Open en dobles junto al español Marcel Granollers, un logro histórico que lo consagró en la elite mundial de la especialidad.

"La citación a la Copa Davis fue un shock emocional"

Fran Comesaña, número 54 del mundo, afronta su primer reto en el torneo con mucha ilusión.



Fran Comesaña, número 54 del mundo, afronta su primer reto en el torneo con mucha ilusión.



¡Se viene la acción argentina en Groningen!

Cómo llegan Argentina y Países Bajos

En la primera ronda, la Argentina superó con un ajustado 3-2 a Noruega como visitante. La clasificación se definió en el quinto punto, cuando Mariano Navone venció en un dramático partido al joven Nicolai Budkov Kjaer.

Por su parte, Países Bajos accedió directamente a esta instancia gracias a su condición de subcampeón 2024, torneo en el que perdió la final frente a Italia, la actual bicampeona de la Copa Davis.

Un antecedente favorable para la Argentina

La única vez que Argentina y Países Bajos se enfrentaron en la Copa Davis fue en los octavos de final de 2009, cuando el equipo albiceleste arrasó con un 5-0 en Buenos Aires. Aquella serie dejó un grato recuerdo y alimenta la ilusión de repetir la historia.

ARGENTINA FRENTE A PAÍSES BAJOS EN GRONINGEN

El equipo de Javier Frana enfrentará al conjunto europeo por la segunda ronda de la Copa Davis.



El equipo de Javier Frana enfrentará al conjunto europeo por la segunda ronda de la #CopaDavisEnDSPORTS.



@askomartin en #DSPORTSNoticiasLite



¡La Copa Davis se juega por #DIRECTV y #DGO! Suscríbete en… pic.twitter.com/n5OgrLEpOy — DSPORTS (@DSports) September 9, 2025

Lo que está en juego: el boleto a las Finales de la Copa Davis

El ganador de la serie entre Argentina y Países Bajos obtendrá el pasaje directo a las Finales de la Copa Davis 2025, que se celebrarán entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, Italia.

Con un plantel motivado, la ilusión renovada y el respaldo de la historia, la Argentina de Javier Frana buscará dar otro paso en el torneo de selecciones más importante del tenis mundial.