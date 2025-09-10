La Selección recibió una pésima noticia tras perder con Ecuador ¿Fin de una era?

La Selección de fútbol de Argentina no pudo sumar en el cierre.

La Selección de fútbol de Argentina cerró las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una derrota por 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil , en un resultado que no solo significó el fin del invicto en el torneo, sino también la pérdida del liderazgo del ranking FIFA después de más de dos años en lo más alto.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni , campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, ya tenía asegurada su clasificación a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá . Sin embargo, la caída en tierras ecuatorianas le costó caro en la tabla de puntos FIFA.

Hasta agosto, Argentina dominaba el ranking con 1885.36 puntos , pero la derrota frente a un seleccionado que ocupa el puesto 25 en la clasificación provocó una pérdida significativa.

Con este resultado, España pasará a ocupar el primer lugar, tras sumar 1867.09 puntos , mientras que Francia también superará a la Albiceleste al llegar a 1862.03 puntos . Así, la Argentina caerá al tercer puesto , completando el podio.

La Roja de Luis de la Fuente será el nuevo líder del ranking FIFA, cortando una racha histórica de la Albiceleste, que había sido referencia mundial desde la consagración en Qatar.

Cómo queda el nuevo Top 10 del ranking FIFA

España

Francia

Argentina

Inglaterra

Portugal

Brasil

Países Bajos

Bélgica

Croacia

Italia

El ranking FIFA oficial y completo será publicado el próximo 17 de septiembre.

Lo que viene para la Selección de fútbol de Argentina en 2025

La derrota ante Ecuador marca un antes y un después en el calendario de la Scaloneta. Argentina no volverá a jugar un partido oficial hasta la posible Finalissima contra España, duelo que enfrentará al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa.

De no confirmarse ese encuentro, la Albiceleste recién reaparecerá en un torneo oficial con su debut en la Copa del Mundo 2026.

Mientras tanto, el equipo disputará dos amistosos en octubre en los Estados Unidos:

Argentina vs Venezuela | 10 de octubre – 21:00 (hora argentina) – Hard Rock Stadium, Miami

Argentina vs Puerto Rico | 13 de octubre – 21:00 (hora argentina) – Soldier Field, Chicago

En noviembre, está prevista una gira internacional por Asia y África, con partidos en Luanda (Angola) y Kerala (India), aunque los rivales aún no fueron confirmados.

Un nuevo desafío para Scaloni y su equipo

Más allá del traspié, el ciclo de Lionel Scaloni sigue firme: con la clasificación asegurada, un plantel en renovación y la posibilidad de sumar minutos con figuras emergentes como Franco Mastantuono, el objetivo está claro: llegar de la mejor manera al Mundial 2026.