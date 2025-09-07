preparación

Se confirmaron los rivales de la Selección para la fecha FIFA de octubre ¿Sirven para el Mundial?

La Selección de fútbol de Argentina se encamina hacia el Mundial 2026 y ya conoce los equipos que enfrentará en la gira por Estados Unidos. Mirá lo que viene.

La AFA confirmó que el equipo de Lionel Scaloni disputará dos amistosos internacionales: el viernes 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Ambos encuentros marcarán el inicio de la preparación final de la Albiceleste rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Ahora, el equipo de Fernando “Bocha” Batista volverá a medirse contra el campeón del mundo, en un estadio que trae gratos recuerdos: allí la Scaloneta conquistó la Copa América 2024.

Argentina vs Puerto Rico en Chicago: prueba para suplentes y juveniles

Tres días más tarde, la Selección Argentina se enfrentará a Puerto Rico, seleccionado ubicado en el puesto 157 del ranking FIFA y ya eliminado del camino al Mundial 2026. Será un amistoso pensado para dar rodaje a jugadores con menos minutos.

La confirmación de estos partidos llegó tras semanas de negociaciones. En un principio se había planificado una gira por China, pero se suspendió por cuestiones logísticas. También se evaluó un amistoso ante México, pero la negociación no prosperó por problemas contractuales del Tri.

Finalmente, Estados Unidos vuelve a ser la sede elegida, garantizando estadios llenos y una gran convocatoria. Además, estos compromisos serán la antesala de la última gira internacional 2025, donde la Albiceleste viajará a África y Asia entre el 10 y el 18 de noviembre, con partidos en Luanda (Angola) y Kerala (India), ante rivales aún por confirmar.

