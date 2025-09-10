cambio de chip

Lionel Scaloni tras la derrota ante Ecuador: autocrítica, culpables y lo que se viene

El DT de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, analizó la caída en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Repasá lo acontecido.

Lionel Scaloni bancó la derrota.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una derrota por 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil, en un partido que dejó varias conclusiones y reflexiones del entrenador Lionel Scaloni, quien destacó la entrega de sus jugadores y elogió al rival.

El equipo campeón del mundo en Qatar 2022 ya tenía asegurada la clasificación a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que llegó a la última jornada con el primer puesto en la tabla garantizado. Aun así, el técnico de 47 años remarcó que “ el rival también juega” y reconoció que en varios pasajes del encuentro les “tocó sufrir”.

Lionel Scaloni: calma en la derrota y elogios al rival

Con su habitual serenidad, el DT enfrentó la conferencia de prensa y admitió que la Albiceleste no tuvo un gran rendimiento, aunque puso en valor el esfuerzo de sus jugadores. “Hay veces que el rival juega y tenemos que sufrir”, expresó al inicio.

El partido estuvo marcado por la expulsión de Nicolás Otamendi en el primer tiempo y, posteriormente, por la sanción al ecuatoriano Moisés Caicedo en el complemento. Para Scaloni, esa doble decisión “desvirtuó el partido” y condicionó el desarrollo del juego.

“Jugamos a nuestra manera, ante un equipo muy bueno, con el miedo de tener otra roja en el segundo tiempo”, agregó, reconociendo las dificultades que atravesó su equipo con un hombre menos.

El análisis del segundo tiempo y la autocrítica de Lionel Scaloni

El entrenador consideró que en la segunda mitad sus dirigidos pudieron “haber dado algo más, pero no pudo ser”. Además, explicó que la Selección argentina salió “de una manera distinta” en el complemento, aunque sentenció con realismo: “no siempre se gana”.

Sobre la falta de situaciones claras de gol, Scaloni fue autocrítico: “No pudimos concretar ni llegar a tener chances claras”.

En contrapartida, destacó el buen nivel de Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, a quien felicitó públicamente: “Viene haciendo un muy buen trabajo, manteniendo una línea con una camada de jugadores interesante”.

La ausencia de Lionel Messi y el futuro de los referentes

Uno de los grandes temas de la conferencia fue la ausencia de Lionel Messi, quien no fue arriesgado tras arrastrar molestias físicas. “Decidimos no arriesgarlo, venía cansado después de una lesión”, explicó Scaloni.

Ante la posibilidad de que tanto Messi como Otamendi se acerquen al final de su ciclo en la Selección, el entrenador resaltó que cuenta con “muchos jugadores con personalidad” capaces de asumir el liderazgo. “Está en ellos demostrar que pueden mantener el nivel”, apuntó.

La nueva camiseta 10 y los juveniles para Lionel Scaloni

Un detalle que no pasó desapercibido fue la utilización de la camiseta número 10 por parte del mediocampista de 17 años Franco Mastantuono, juvenil del Real Madrid surgido en River. Scaloni aclaró que la casaca originalmente estaba destinada a Thiago Almada, pero que el ex-Vélez no fue arriesgado por precaución física.

Sobre Mastantuono, el DT expresó: “Tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota. Entró en un momento difícil, con Ecuador defendiendo bajo y sin muchos espacios, pero lo importante es que sume minutos con la Selección argentina, pensando en el futuro”.

Argentina cierra líder de las Eliminatorias Sudamericanas

A pesar de la derrota, la Albiceleste finalizó en lo más alto de las Eliminatorias Sudamericanas, con 29 puntos, mostrando regularidad y confirmando su jerarquía continental.

Scaloni, que cumplió siete años al mando de la Selección argentina, dejó un mensaje claro: más allá de las derrotas, lo importante es que el equipo siempre “intente, dé la cara y compita”.

El camino hacia el Mundial 2026 sigue abierto y el campeón del mundo en Qatar ya piensa en los próximos desafíos, con la ilusión intacta y el recambio generacional en marcha.

La palabra de Lionel Scaloni

