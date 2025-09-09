Sin Messi ¿Cómo forma la Selección frente a Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección de fútbol de Argentina afronta este martes el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una visita exigente a Ecuador en Guayaquil. Sin su capitán Lionel Messi y sin Cristian Romero, suspendido por amarillas, el entrenador Lionel Scaloni prepara un equipo con cambios de esquema y apuesta fuerte en ataque.
Cambios en el once del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas
El DT confirmó que Nicolás Otamendi será el capitán y estará acompañado en la zaga por Leonardo Balerdi, mientras que los laterales serían Tagliafico a la izquierda y Montiel por derecha. En el mediocampo, todo indica que Alexis Mac Allister no jugará desde el inicio por no estar al 100%, por lo que la zona quedará en manos de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, con Nico González y Thiago Almada como opciones abiertas por las bandas.