Sin Messi ¿Cómo forma la Selección frente a Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección de fútbol de Argentina choca contra el duro Ecuador por la última fecha de las exigentes Eliminatorias Sudamericanas. Mirá los detalles del duelo.

La Selección de fútbol de Argentina quiere cerrar de la mejor manera.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina afronta este martes el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una visita exigente a Ecuador en Guayaquil. Sin su capitán Lionel Messi y sin Cristian Romero, suspendido por amarillas, el entrenador Lionel Scaloni prepara un equipo con cambios de esquema y apuesta fuerte en ataque.

Cambios en el once del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

El DT confirmó que Nicolás Otamendi será el capitán y estará acompañado en la zaga por Leonardo Balerdi, mientras que los laterales serían Tagliafico a la izquierda y Montiel por derecha. En el mediocampo, todo indica que Alexis Mac Allister no jugará desde el inicio por no estar al 100%, por lo que la zona quedará en manos de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, con Nico González y Thiago Almada como opciones abiertas por las bandas.

La formación titular de la Selección de fútbol de Argentina sería:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

