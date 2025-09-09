Sin Messi ¿Cómo forma la Selección frente a Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección de fútbol de Argentina quiere cerrar de la mejor manera.

La Selección de fútbol de Argentina afronta este martes el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una visita exigente a Ecuador en Guayaquil. Sin su capitán Lionel Messi y sin Cristian Romero, suspendido por amarillas, el entrenador Lionel Scaloni prepara un equipo con cambios de esquema y apuesta fuerte en ataque.

Cambios en el once del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas El DT confirmó que Nicolás Otamendi será el capitán y estará acompañado en la zaga por Leonardo Balerdi, mientras que los laterales serían Tagliafico a la izquierda y Montiel por derecha. En el mediocampo, todo indica que Alexis Mac Allister no jugará desde el inicio por no estar al 100%, por lo que la zona quedará en manos de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, con Nico González y Thiago Almada como opciones abiertas por las bandas.

En ofensiva, Scaloni apuesta por juntar a Julián Álvarez con Lautaro Martínez, un doble nueve que le dará más peso ofensivo al equipo en un partido que, aunque no cambia la clasificación ya asegurada, sirve como banco de pruebas para el futuro.

EL POSIBLE XI DE ARGENTINA



De cara al partido del martes con Ecuador, Scaloni no definió el equipo, pero avisó que es "posible" que Lautaro Martínez juegue y que meterá otros cambios



Como Cuti Romero está suspendido por acumulación de amarillas, todo indica que… pic.twitter.com/LbwUxVXJRs — Diario Olé (@DiarioOle) September 8, 2025 La formación titular de la Selección de fútbol de Argentina sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.