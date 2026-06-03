3 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

¿Debut asegurado en el Mundial 2026? Volvió a hablar el Dibu Martínez y noqueó a Scaloni

Damián Emiliano Martínez puso la cara nuevamente y habló de la lesió que lo aqueja en la previa al duro Mundial 2026. Mirá lo que dijo.

Emiliano Dibu Martínez continúa recuperándose de una fractura en su mano y encendió la atención en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Emiliano Dibu Martínez continúa recuperándose de una fractura en su mano y encendió la atención en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina sigue ajustando detalles en Kansas City antes del debut en el Mundial 2026 y una de las grandes preocupaciones pasa por el estado físico de Emiliano Dibu Martínez. El arquero campeón del mundo arrastra una fractura en una de sus manos y este martes rompió el silencio con una frase que rápidamente repercutió dentro del entorno de la Albiceleste.

Qué dijo Dibu Martínez sobre su lesión antes del Mundial 2026

Emiliano Dibu Martínez habló brevemente sobre su recuperación y dejó una respuesta que rápidamente generó impacto en la Selección Argentina. La situación física de Dibu Martínez es seguida muy de cerca por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. El arquero del Aston Villa es una de las piezas fundamentales de la Scaloneta y cualquier novedad relacionada con su evolución física genera atención inmediata.

Durante el entrenamiento de este martes en Kansas City, el marplatense volvió a trabajar de manera diferenciada y no participó junto al resto de sus compañeros en varias de las tareas de campo. La imagen del arquero entrenando apartado del grupo generó preocupación entre los hinchas argentinos, especialmente por la cercanía del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

Muy bien. Llego, llego”, expresó el campeón del mundo, dejando en claro que confía plenamente en poder estar presente desde el inicio de la competencia. La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor de la Albiceleste.

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Qué lesión sufrió Dibu Martínez en la previa del Mundial

El arquero campeón del mundo sufrió una fractura en una de sus manos antes de disputar la final de la Europa League. La lesión de Emiliano Martínez se produjo durante el calentamiento previo a la final de la Europa League, situación que generó alarma tanto en Aston Villa como en la Selección Argentina.

En un primer momento existió incertidumbre respecto a la gravedad de la dolencia, aunque posteriormente se confirmó que el arquero sufrió una pequeña fractura que no requería cirugía. Desde entonces, Dibu Martínez mantiene inmovilizada una de sus manos y trabaja intensamente junto al cuerpo médico para acelerar los tiempos de recuperación de cara al debut mundialista.

Por esa razón, durante los últimos entrenamientos en Kansas City, el arquero todavía no pudo entrenarse con total normalidad junto al resto de los guardametas del plantel argentino. A pesar de eso, dentro de la AFA existe optimismo respecto a la evolución física del arquero campeón del mundo y consideran que llegará en condiciones al inicio del torneo.

La presencia de Dibu Martínez es considerada absolutamente fundamental dentro de la estructura de la Selección Argentina, no solamente por su nivel futbolístico sino también por el liderazgo y la personalidad que transmite dentro del grupo. El marplatense fue una de las grandes figuras de la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022 y se transformó en uno de los máximos referentes emocionales de la Scaloneta.

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina comenzará la defensa del título frente a Argelia el próximo 16 de junio. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Posteriormente, la Albiceleste enfrentará a Austria el 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas y cerrará la fase de grupos el 27 frente a Jordania en el mismo escenario. Mientras tanto, el cuerpo técnico argentino continúa monitoreando la evolución física de varios futbolistas importantes que llegan con distintas molestias físicas.

En ese contexto, las recuperaciones de Dibu Martínez, Lionel Messi, Cristian Romero y Julián Álvarez aparecen como prioridades absolutas para el entrenador argentino. Con el correr de los entrenamientos en Estados Unidos, Lionel Scaloni terminará de definir el equipo titular que buscará arrancar el torneo con una victoria.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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