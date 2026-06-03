3 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la Selección Argentina confirmó los números y ya tiene dueño la histórica 11 de Di María

La Selección oficializó los dorsales para el duro Mundial 2026 y ya se conoció quién usará la histórica camiseta número 11 de Ángel Di María. Repasalos.

La Selección Argentina presentó oficialmente los dorsales para el Mundial 2026 y una de las grandes novedades fue el nuevo dueño de la camiseta número 11.

La Selección Argentina presentó oficialmente los dorsales para el Mundial 2026 y una de las grandes novedades fue el nuevo dueño de la camiseta número 11.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene definidos los dorsales que utilizarán los futbolistas durante el Mundial 2026. La gran novedad pasa por la histórica camiseta número 11 que dejó vacante Ángel Di María tras su retiro del combinado nacional y que ahora tendrá un nuevo dueño dentro del equipo de Lionel Scaloni.

Quién usará la camiseta 11 de Di María en la Selección Argentina

La histórica camiseta número 11 de Ángel Di María será utilizada por Giovani Lo Celso durante el Mundial 2026. La noticia fue confirmada luego de que la FIFA publicara oficialmente las listas definitivas de las 48 selecciones participantes junto a los dorsales que utilizará cada futbolista durante la competencia.

Dentro de la nómina de la Selección Argentina, una de las situaciones que más llamó la atención fue precisamente el nuevo dueño de la camiseta número 11, un dorsal cargado de historia luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Finalmente, el heredero de ese número será Giovani Lo Celso, uno de los futbolistas más queridos por Lionel Scaloni y un jugador que no pudo disputar la última Copa del Mundo debido a una lesión muscular que lo dejó afuera de la lista definitiva.

La decisión también tiene un fuerte componente simbólico dentro de la Selección Argentina, ya que Lo Celso fue una pieza clave durante gran parte del ciclo de la Scaloneta y ahora tendrá la responsabilidad de portar uno de los números más representativos del plantel campeón del mundo. En paralelo, el número 10 continuará perteneciendo a Lionel Messi, mientras que la camiseta 9 seguirá en manos de Julián Álvarez.

Cuáles serán los números de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina mantuvo gran parte de los dorsales históricos del ciclo Scaloni para afrontar el Mundial 2026. Sin demasiadas sorpresas, varios referentes conservarán los números que vienen utilizando desde hace tiempo dentro de la Albiceleste. Entre ellos aparecen Lionel Messi con la 10, Cristian Cuti Romero con la 13, Rodrigo De Paul con la 7 y Lautaro Martínez con la 22.

Uno de los detalles llamativos también pasa por el dorsal de Valentín Barco, quien utilizará la camiseta número 8, mientras que Giuliano Simeone llevará la 17 y Nico Paz la 18.

Por otra parte, Facundo Medina, una de las sorpresas dentro de la convocatoria definitiva de Lionel Scaloni, utilizará la camiseta número 25.

Los dorsales oficiales de la Selección Argentina para el Mundial 2026:

  • 1 - Juan Musso
  • 2 - Leonardo Balerdi
  • 3 - Nicolás Tagliafico
  • 4 - Gonzalo Montiel
  • 5 - Leandro Paredes
  • 6 - Lisandro Martínez
  • 7 - Rodrigo De Paul
  • 8 - Valentín Barco
  • 9 - Julián Álvarez
  • 10 - Lionel Messi
  • 11 - Giovani Lo Celso
  • 12 - Gerónimo Rulli
  • 13 - Cristian Romero
  • 14 - Exequiel Palacios
  • 15 - Nico González
  • 16 - Thiago Almada
  • 17 - Giuliano Simeone
  • 18 - Nico Paz
  • 19 - Nicolás Otamendi
  • 20 - Alexis Mac Allister
  • 21 - José Manuel López
  • 22 - Lautaro Martínez
  • 23 - Emiliano Dibu Martínez
  • 24 - Enzo Fernández
  • 25 - Facundo Medina
  • 26 - Nahuel Molina

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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