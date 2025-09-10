Cuáles son las 18 selecciones clasificadas al Mundial 2026 y cuándo se sortea

Se viene un difícil Mundial 2026.

Con el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, el mundo del fútbol ya pone la mira en el próximo gran evento: el sorteo del Mundial 2026, que definirá los grupos y los cruces del Mundial 2026 organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El esperado sorteo se celebrará el 5 de diciembre de 2025, en la ciudad de Washington DC, más precisamente en el imponente Kennedy Center, y comenzará a las 11:00 horas de la Argentina.

Un sorteo histórico con 48 selecciones A diferencia de ediciones anteriores, el Mundial 2026 marcará un cambio histórico en el formato, ya que por primera vez contará con 48 equipos clasificados, en lugar de los tradicionales 32.

Las selecciones quedarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzarán directamente a los dieciseisavos de final, acompañados por los ocho mejores terceros, para conformar un cuadro inédito de 32 equipos en la fase eliminatoria.

Hasta hoy, 18 de 48 selecciones ya están clasificadas al Mundial:

pic.twitter.com/72eDBzTu5E — Polo Lascurain (@marpolasram) September 9, 2025 Quiénes ya están en el Mundial 2026 Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (Anfitriones) Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay África (2/9): Marruecos y Túnez Asia (6/8): Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán Oceanía (1/1): Nueva Zelanda Europa (0/16): Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)* * Sólo clasificarán 2 al Mundial desde el Repechaje La Selección no pudo y se despidió de las Eliminatorias con una derrota 1 a 0 ante Ecuador: mirá el resumen La Selección de fútbol de Argentina disputó este martes su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de fútbol ante Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación asegurada y el primer puesto confirmado hace ya varias fechas, el equipo de Lionel Scaloni afrontó el desafío de jugar sin su capitán Lionel Messi, ausente en este cierre de torneo.