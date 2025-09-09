Se juega la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: Bolivia o Venezuela al Repechaje

con todo

Los venezolanos y bolivianos van por el último pase de las Eliminatorias Sudamericanas. 

La Conmebol vive este martes una jornada histórica: se disputa la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con cinco partidos en simultáneo. Con seis boletos directos ya definidos, el gran atractivo estará en la pelea por el séptimo puesto, que otorga un lugar en el repechaje internacional.

Venezuela y Colombia, duelo directo por el repechaje

La tensión máxima estará en Maturín, donde Venezuela recibirá a Colombia desde las 20.30. La Vinotinto suma 18 puntos y tiene la chance histórica de asegurarse el repechaje, pero depende también de lo que ocurra en El Alto, donde Bolivia (17 puntos) enfrenta a Brasil en simultáneo. Si ambos igualan en unidades, el equipo de Fernando Batista se quedará con la plaza por tener mejor diferencia de gol (-7 contra -19).

Perú, Paraguay, Chile y Uruguay cierran el calendario

En Lima, Perú, ya eliminado, se despide en casa frente a una Paraguay que de la mano de Gustavo Alfaro ya consiguió su pasaje directo al Mundial. En Santiago, Chile recibe a Uruguay, pero el encuentro no tendrá impacto en la tabla: la Roja quedó eliminada y el equipo de Marcelo Bielsa aseguró su clasificación en la jornada anterior.

Con este nuevo formato que otorga seis cupos directos y un repechaje, las 10 selecciones sudamericanas completan un largo camino de 18 fechas a ida y vuelta. La clasificación ya quedó sellada para Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, mientras que la gran incógnita es quién ocupará el séptimo lugar para mantener vivo el sueño mundialista a través de la repesca.

La definición está en marcha y promete una noche de fútbol sudamericano vibrante, con la mira puesta en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

La fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

