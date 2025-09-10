Una "ayuda del cielo" para Franco Colapinto en la Fórmula 1 ¿Qué pasó?

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 . En esta ocasión, por las declaraciones de James Vowles , jefe de equipo de Williams , quien lo definió como un talento excepcional y lanzó un dardo contra Alpine , la escudería donde actualmente corre el argentino.

“ Rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados ”, señaló Vowles en diálogo con Telemétrico. Una frase que sonó como un claro mensaje hacia Alpine F1 Team , cuyo monoplaza es considerado por muchos como el peor auto de la parrilla 2025 .

Vowles, responsable de subir a Franco Colapinto a la Fórmula 1 en 2024 para disputar los últimos nueve Grandes Premios de esa temporada, no dudó en resaltar la calidad del joven de Pilar:

“ Incluso con poco tiempo en el coche, él rinde. Y lo hace con pasión argentina, eso me gusta de él ”.

El dirigente de Williams F1 subrayó además el “talento natural” del argentino y recordó que su llegada al equipo británico fue un paso clave para abrirle las puertas del Mundial de Fórmula 1.

Alpine, en el ojo de la tormenta

Las palabras de Vowles cayeron como una indirecta hacia Alpine Renault, equipo que arrastra críticas por su bajo rendimiento. Además, el comentario contrasta con los dichos de Flavio Briatore, exjefe de la escudería, quien cuestionó duramente a Colapinto semanas atrás.

A pesar de las polémicas, todo indica que Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026, con la esperanza de que el equipo mejore gracias al posible cambio de motor Renault por Mercedes. Una decisión que podría marcar un antes y un después en el futuro de la escudería francesa.

Azerbaiyán: el próximo reto para Franco Colapinto

El calendario de la Fórmula 1 2025 marca que el próximo desafío será el Gran Premio de Azerbaiyán. Ese trazado guarda un recuerdo especial para Colapinto: allí consiguió en 2024 su mejor resultado en Fórmula 1, al terminar octavo y sumar cuatro puntos.

En la actual temporada, el argentino aún no logró puntuar, pero su rendimiento individual sigue siendo elogiado en el paddock, incluso con un auto poco competitivo.