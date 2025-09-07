Max Verstappen ganó el GP de Italia 2025 en Monza ¿Cómo quedó el torneo?

Max Verstappen imparable en Monza ante el acecho de sus rivales.

El Gran Premio de Italia 2025 tuvo como gran protagonista a Max Verstappen , quien con su Red Bull dominó de principio a fin en el mítico circuito de Monza y se quedó con una nueva victoria en la temporada de Fórmula 1 .

Desde la largada, el neerlandés mantuvo un ritmo demoledor que le permitió controlar la carrera pese a las detenciones en boxes. El cuatro veces campeón del mundo cruzó la bandera a cuadros por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri , que completaron el podio tras una polémica decisión de equipo: obligaron al australiano a dejar pasar al británico luego de un error en la parada en pits.

Detrás de ellos, Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) completaron el Top 5 en una competencia que dejó emoción y polémica en partes iguales.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 17 con un Alpine A525 que volvió a mostrar serias falencias de rendimiento. El joven de 22 años resistió 34 vueltas con neumáticos medios en un sólido primer stint, pero tras pasar a boxes cayó al fondo de la grilla y no pudo recuperarse.

Pese a las dificultades, Colapinto completó una actuación correcta y sigue sumando experiencia en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

Próxima fecha de la Fórmula 1 2025

El campeonato continuará el 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán 2025, que se disputará en el circuito urbano de Bakú. Allí, Verstappen buscará ampliar su dominio, mientras que Colapinto y Alpine intentarán mejorar su rendimiento.

Cómo está el top five de la Fórmula 1

Tabla actualizada del Mundial de Pilotos tras el GP de Italia