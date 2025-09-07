automovilismo

Max Verstappen ganó el GP de Italia 2025 en Monza ¿Cómo quedó el torneo?

El neerlandés Max Verstappen dominó en Monza y sumó otra victoria en la Fórmula 1. Seguí todas las novedades del Mundial de la exigente Fórmula 1 2025.

Max Verstappen imparable en Monza ante el acecho de sus rivales.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Italia 2025 tuvo como gran protagonista a Max Verstappen, quien con su Red Bull dominó de principio a fin en el mítico circuito de Monza y se quedó con una nueva victoria en la temporada de Fórmula 1.

Max Verstappen imparable en Monza con Red Bull

Desde la largada, el neerlandés mantuvo un ritmo demoledor que le permitió controlar la carrera pese a las detenciones en boxes. El cuatro veces campeón del mundo cruzó la bandera a cuadros por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que completaron el podio tras una polémica decisión de equipo: obligaron al australiano a dejar pasar al británico luego de un error en la parada en pits.

Detrás de ellos, Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) completaron el Top 5 en una competencia que dejó emoción y polémica en partes iguales.

Pese a las dificultades, Colapinto completó una actuación correcta y sigue sumando experiencia en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

Próxima fecha de la Fórmula 1 2025

El campeonato continuará el 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán 2025, que se disputará en el circuito urbano de Bakú. Allí, Verstappen buscará ampliar su dominio, mientras que Colapinto y Alpine intentarán mejorar su rendimiento.

Cómo está el top five de la Fórmula 1

Tabla actualizada del Mundial de Pilotos tras el GP de Italia

  • 1.º Oscar Piastri (McLaren) – 324 puntos

  • 2.º Lando Norris (McLaren) – 293 puntos

  • 3.º Max Verstappen (Red Bull) – 230 puntos

  • 4.º George Russell (Mercedes) – 194 puntos

  • 5.º Charles Leclerc (Ferrari) – 151 puntos

