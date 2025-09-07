Franco Colapinto explotó de furia: "Tengo bronca, no teníamos ritmo" tras quedar 17° en Monza

El Gran Premio de Italia 2025 en Monza no dejó un buen recuerdo para Franco Colapinto , que finalizó en el puesto número 17 con su Alpine A525 . El piloto argentino se mostró molesto tras la carrera, en la que el equipo volvió a demostrar que está muy lejos de sus rivales en cuanto a rendimiento.

“ Fue muy larga, no teníamos ritmo, estaba muy solo en la carrera que fue bastante aburrida y no pudimos hacer nada. Tengo un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima ”, fueron las palabras de Colapinto apenas terminó su participación en Monza .

El argentino todavía no consiguió sumar puntos en la temporada, aunque poco a poco se lo nota más afianzado dentro de la Fórmula 1 . Sin embargo, el Alpine volvió a confirmar que es el auto menos competitivo de la parrilla y carece de consistencia para pelear por posiciones de puntos.

Más allá de las limitaciones técnicas, Colapinto también sufrió en lo físico. Durante la competencia, el piloto argentino manifestó calambres que lo obligaron a pasar por boxes.

#F1 | Franco #Colapinto confirma en zona mixta que el equipo ALPINE le obligó a dejar pasar a Pierre Gasly a 2 vueltas del final del #ItalianGP . pic.twitter.com/iBEglykcYB

“No puedo, me está dando un calambre”, alcanzó a decir por radio en plena carrera, reflejando las exigencias extremas a las que se enfrentan los corredores de F1. Pese a ese contratiempo, logró completar la competencia y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 17.

Max Verstappen ganó en Italia y McLaren completó el podio

El gran vencedor del fin de semana fue Max Verstappen (Red Bull), que partió desde la pole y dominó de principio a fin en el Autódromo de Monza, un trazado que le sienta a la perfección.

El podio lo completaron los McLaren: Lando Norris terminó segundo y Oscar Piastri fue tercero, en una carrera sin grandes emociones pero que consolidó a Verstappen como la gran figura de la temporada.