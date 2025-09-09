automovilismo

Llamado urgente para Franco Colapinto ¿Sigue en Alpine o se va?

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, vive horas convulsionadas en la escudería Alpine. Mirá lo que pasó ahora.

Franco Colapinto quiere ser protagonista.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Italia en Monza dejó más ruido en Alpine por sus anuncios que por el rendimiento deportivo. La escudería francesa confirmó la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, pero aún no definió quién será su compañero en la temporada 2026. El foco está en Franco Colapinto, que deberá convencer en las próximas fechas.

Briatore le pone fecha límite a Franco Colapinto

El director deportivo de Alpine, Flavio Briatore, fue tajante sobre el futuro del piloto argentino: “Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”, afirmó en una entrevista con SkySports. El empresario quiere ver signos de mejora y regularidad antes del último parón de la temporada.

Estas declaraciones coinciden con el calendario previo al Gran Premio de Brasil, donde Alpine espera tomar la decisión definitiva. En Interlagos, del 6 al 9 de noviembre, se disputará la última cita antes de la exigente seguidilla de tres carreras consecutivas (Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) que definirán el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Manu_puppo/status/1964322838963236974&partner=&hide_thread=false

Gasly asegurado, Franco Colapinto bajo examen

Con Gasly confirmado hasta 2028, el equipo busca estabilidad y proyección a futuro, pero la incógnita es si Colapinto será su socio en ese proyecto. Desde su ascenso en reemplazo de Jack Doohan, el argentino mostró una evolución, aunque aún necesita resultados sólidos que convenzan al equipo.

De acuerdo con los plazos que trazó Briatore, Alpine comunicará su decisión cerca del GP de Brasil, cuando ya tenga elementos suficientes para evaluar. El futuro de Colapinto en la Fórmula 1 se juega en las próximas semanas: el sueño continúa, pero la presión también.

