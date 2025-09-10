Bolivia clasificó al Repechaje ¿Cómo es el torneo nuevo rumbo al Mundial?

La Selección de Bolivia logró una de las victorias más recordadas de su historia reciente al imponerse 1-0 frente a Brasil en La Paz , por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas . El resultado, sumado a la derrota de Venezuela ante Colombia , le permitió a la Verde clasificar al Repechaje intercontinental por un lugar en la Copa del Mundo 2026 .

El martes por la noche en el estadio Hernando Siles se vivió una fiesta inolvidable. La afición boliviana acompañó masivamente y se ilusionó con una combinación que parecía improbable: ganar frente a una potencia mundial y esperar un tropiezo de la “Vinotinto”. Finalmente, esa fórmula se cumplió y el país del altiplano desató la celebración.

Bolivia llegaba a la última jornada sin depender de sí misma, pero con la fe intacta. La presión de jugar contra Brasil , ya clasificada al Mundial, no impidió que el conjunto local mostrara carácter , orden táctico y ambición ofensiva. El gol de la victoria, convertido en el segundo tiempo, selló la hazaña y encendió la ilusión de todo un país que sueña con volver a estar en la máxima cita del fútbol.

El pitazo final desató una celebración eufórica tanto en la cancha como en las calles de La Paz. La Verde volvió a ser protagonista en las Eliminatorias de Conmebol y ahora tendrá la gran oportunidad de luchar por el boleto mundialista en el repechaje.

Cómo será el Repechaje al Mundial 2026

La FIFA confirmó un formato inédito para el repechaje, que se disputará en marzo de 2026 en una de las tres sedes del Mundial: Estados Unidos, México o Canadá.

Participarán seis selecciones .

Las cuatro peores ubicadas en el ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único .

Los dos equipos con mejor ranking avanzarán directo a la final y tendrán la ventaja de necesitar solo una victoria para clasificarse.

Los dos vencedores de las finales se quedarán con los últimos cupos disponibles para la Copa del Mundo 2026.

Este sistema le da un privilegio extra a los equipos de mayor jerarquía, pero también abre la puerta a que selecciones como Bolivia se conviertan en protagonistas en territorio mundialista.

Quiénes están clasificados al repechaje del Mundial 2026

Por el momento, solo dos selecciones tienen su lugar asegurado:

Bolivia (Conmebol)

Nueva Caledonia (Oceanía)

Aún resta definir el resto de los participantes: un equipo de Asia, uno de África y dos de la Concacaf. A diferencia de otros procesos, no habrá selecciones europeas en esta fase.

Un sueño que sigue vivo

La clasificación al repechaje representa un premio enorme para un equipo boliviano que luchó hasta el final y que supo aprovechar la caída de Venezuela. Ahora, la Verde buscará convertirse en una de las 32 selecciones que disputarán el Mundial 2026, en el torneo más grande de la historia, con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina no pudo con Ecuador

La Selección de fútbol de Argentina disputó este martes su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de fútbol ante Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación asegurada y el primer puesto confirmado hace ya varias fechas, el equipo de Lionel Scaloni afrontó el desafío de jugar sin su capitán Lionel Messi, ausente en este cierre de torneo. La derrota del conjunto nacional fue 1 a 0.

Todos los resultados de las Eliminatorias Sudamericanas

