Globito querido

Huracán Las Heras: del Estadio San Martín al Federal A, un club que nunca deja de soñar

Con más de 80 años de historia, el Club Atlético Huracán Las Heras forjó identidad en la provincia de Mendoza con logros valederos. Repasá su andar.

El Club Atlético Huracán Las Heras tiene arraigo popular.

El Club Atlético Huracán Las Heras tiene arraigo popular.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Atlético Huracán Las Heras nació el 24 de diciembre de 1939 en la provincia de Mendoza, tras la fusión de Unión Sport Club Las Heras y Huracán Bombal, en un proceso que tuvo como antecedentes a instituciones como Matienzo, Juan Gregorio Las Heras, Olascoaga y Bombal.

Desde ese momento, con los colores rojo y blanco, el Globo se convirtió en símbolo del fútbol Las Heras y uno de los grandes animadores del fútbol mendocino. Hoy, el equipo que milita en el Torneo Federal A, busca ser protagonista en el plano nacional.

Lee además
El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas (Foto: Prensa HLH).
una de cal y otra de arena

Huracán Las Heras perdió feo de local y San Martín clasificó en el Federal A
El Club Atlético Huracán Las Heras no pudo sumar de a tres (Foto: Prensa HLH).
también perdió el perro

Huracán Las Heras sufrió una dura derrota ante Brown de Madryn por el Federal A ¿Se complicó en la tabla?
linea_tiempo_huracan

El Estadio General San Martín y los títulos de Huracán Las Heras

Inaugurado en 1952 con un clásico frente a Gimnasia de Mendoza, el Estadio General San Martín tiene capacidad para 10.000 personas y es uno de los escenarios más tradicionales de la provincia. Allí se vivieron tardes históricas de títulos y ascensos. En 2016, el club dio un paso clave al adquirir un predio en Lavalle para proyectar un complejo deportivo propio, pensando en el futuro institucional.

image
La cancha del Globito en la calle Olascoaga.

La cancha del Globito en la calle Olascoaga.

El Globo fue campeón de la Liga Mendocina de Fútbol en 1984, 2006, 2007 y 2011, logros que lo consolidaron como un protagonista local. Además, se quedó con la Copa Mendoza en 2017 y 2024, reafirmando su peso en el fútbol cuyano.

Ascensos nacionales y logros en el Torneo Federal

Huracán también escribió páginas memorables en el plano nacional: ganó el Torneo del Interior en 2011 y 2014, se consagró en 2016 y ascendió al Torneo Federal A, donde compite actualmente y trata de ser de los mejores.

image
El ascenso al Federal en el norte del país.

El ascenso al Federal en el norte del país.

Participó en la Copa Argentina (enfrentó a Boca una vez) y alcanzó los dieciseisavos de final, sumando prestigio y visibilidad. Cada ascenso fue vivido como una epopeya popular, con caravanas y celebraciones multitudinarias en Las Heras.

Jugadores históricos de Huracán Las Heras

El Globo cuenta con una larga lista de ídolos: Ariel Rubén Gómez, figura en el título de 1984 y en el Nacional 1985; Daniel “Cachavacha” Pérez, con casi 200 partidos en los años 80; Hernán Guerra, máximo goleador en torneos AFA; Bruno Nasta, récord de 17 goles en el Federal A 2021; Fernando Cámara, con 208 presencias; y Nicolás Alejandro Ali, clave en el ascenso al Federal A en 2016. Otros destacado es Juan Pablo Suraci con una veintena de tantos convertidos.

La historia de Huracán Las Heras tiene un capítulo inolvidable con la aparición de la camada juvenil conocida como “Las ardillas blancas”. En 1977, tras el descenso a la B Mendocina, un grupo de chicos de apenas 15 a 17 años sorprendió al fútbol local con su talento y frescura. Entre ellos se destacó Félix Orangel “Coqui” Martínez, arquero que debutó con solo 15 años y mantuvo la valla invicta en sus primeros tres partidos.

image

Ese equipo juvenil, donde también brillaban Roberto de Faberi, Carlitos Miranda y Mario “Miliki” Moyano, se convirtió rápidamente en una referencia de la cantera leprosa. La séptima división desplegaba un fútbol que deslumbraba a los hinchas y terminó consagrándose campeona en distintas categorías, marcando un hecho poco común en la historia de la Liga Mendocina.

A la par de esa generación, también sobresalió la dinastía Gómez, familia con fuerte impronta en Huracán. Desde Alberto “Campulo” Gómez, figura de los años 40 y 50, hasta sus hijos Carlos, Oscar y Ariel Gómez, todos dejaron su huella en el club. Esta tradición futbolera reafirma la importancia de la cantera como semillero de ídolos que marcaron épocas en la institución.

Huracán Las Heras
Carlos Alberto Miranda, jugador con más presencias en la historia (272 partidos), y el

Carlos Alberto Miranda, jugador con más presencias en la historia (272 partidos), y el "gordo" José Corcino Amaya goleador histórico (115 goles).

La hinchada Nº 1: orgullo del Globo mendocino

La hinchada Nº 1 de Huracán Las Heras es reconocida en todo el país por su fidelidad y pasión. Cada partido en el San Martín se vive como una fiesta popular, con banderas, bombos y cánticos que no se detienen.

hinchada Huracán

Para los lasherinos, ser de Huracán no es solo una elección: es un estilo de vida transmitido de generación en generación.

Presente y futuro de Huracán Las Heras en el Federal A

El Torneo Federal A es una de las competencias más exigentes del fútbol argentino y Huracán Las Heras busca consolidarse con un proyecto que equilibre lo deportivo y lo institucional. Con un plantel que mezcla experiencia e inferiores, el Globo apunta a crecer en lo futbolístico, estabilizar su economía y soñar con el ascenso a la Primera Nacional.

Huracán Las Heras
El Club Atlético Huracán Las Heras quiere sumar de a tres (Foto: Prensa HLH).

El Club Atlético Huracán Las Heras quiere sumar de a tres (Foto: Prensa HLH).

Con más de 80 años de historia, títulos locales, ascensos, jugadores inolvidables y una hinchada que nunca abandona, Huracán Las Heras se reafirma como uno de los grandes del interior argentino, con la ilusión intacta de volar más alto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barriodehvracan/status/1871632882135097630&partner=&hide_thread=false

Dante Ponce, presidente de Huracán Las Heras: “El desafío es sumar más socios para que el club crezca”

El presidente del Globo mendocino habló sobre la historia e identidad de la institución, el presente en el Torneo Federal A, la importancia de las divisiones inferiores y los proyectos para fortalecer lo deportivo y lo institucional.

El Club Atlético Huracán Las Heras atraviesa un momento clave en su historia. Con más de 80 años de vida, títulos en la Liga Mendocina y una hinchada reconocida como la Nº 1, el Globo busca consolidarse en el Torneo Federal A y proyectar un futuro sólido. En diálogo con este medio, el presidente Dante Ponce habló de los principales desafíos de su gestión, los cambios en inferiores y la necesidad de ampliar la masa societaria para sostener al club.

“El desafío es lograr más socios” “El desafío es lograr más socios”

Consultado sobre cómo mantener a Huracán como protagonista del fútbol argentino, Ponce fue claro: “Sí, es un club con mucha historia y la hinchada, por supuesto, es muy pasional. El desafío es amalgamar esa pasión de la gente en la participación en el club a través de distintas actividades. Pero, sobre todas las cosas, debemos lograr mayor cantidad de socios, porque la única manera de que un club se sostenga es con una base societaria importante. Los sponsors pueden aparecer o no, pero el ingreso genuino tiene que ser la masa societaria”, precisó.

El presidente también destacó el valor del trabajo en las divisiones juveniles: “Yo creo que lo más importante que logramos fue colocar tres categorías en torneos del Consejo Federal, lo que les permite a los chicos viajar y competir en otro nivel. Eso elevó mucho al club en lo deportivo e institucional. Mucha gente se acercó a través de sus hijos y entendieron que el cambio que quisimos hacer, de a poco, se va logrando. Con inferiores fuertes, profesores comprometidos y trabajo serio, vamos a obtener buenos resultados”, indicó.

Dante Ponce HLH

Sobre el presente en el Torneo Federal A, Ponce admitió las dificultades de la categoría: “El Federal A es un torneo muy complicado. Nuestro objetivo es lograr el ascenso, pero para eso necesitamos el apoyo de todos: hinchas, directivos y sponsors. Es un campeonato que exige ser inteligentes y muy capaces de conseguir recursos, porque los gastos son muy altos. Creo que estamos en condiciones de dar ese paso, pero necesitamos cambiar la mentalidad, tanto de los hinchas como de los dirigentes”, señaló.

Finalmente, el dirigente hizo un repaso sobre los últimos años del club: “Los últimos años fueron muy complicados. En lo deportivo, con el Rafa nos enfocamos en mantener la categoría, porque perder la plaza en el Federal A significaba volver a la liga y perder el prestigio que tanto costó. Esa prioridad nos generó problemas institucionales. Cuando reemplacé a Rafael, lo deportivo ya estaba estabilizado y trabajamos con profesionales y compañeros de comisión para ordenar lo institucional. Logramos apoyo de subsidios del gobierno y pusimos mucho de nuestro bolsillo. Fue muy difícil: nos suspendieron la cancha, no podía ir gente a los partidos. Pero seguimos adelante. Huracán no es de unos pocos, es de todos los hinchas. La única manera de llevar al Globo al próximo escalón es con unidad y compromiso colectivo”, concluyó.

Con un mensaje de apertura y autocrítica, Dante Ponce dejó en claro que el futuro de Huracán Las Heras dependerá de la capacidad de sostener su identidad popular, potenciar a los juveniles y consolidar un proyecto económico que le permita soñar con un ascenso histórico.

Más imágenes de la historia de Huracán Las Heras

Huracán Las Heras (2)
El

El "Larguirucho" Roberto Martínez que jugó en el Globo entre 1968 / 1969, gritando un gol en el Real Madrid. "Cachavacha" Daniel Pérez ídolo de la parcialidad lasherina.

Huracán Las Heras (3)
Huracán campeón invicto de la primera B de la liga 1981 (arriba). Noche del 21/10/1984 campeón con ropa prestada (abajo).

Huracán campeón invicto de la primera B de la liga 1981 (arriba). Noche del 21/10/1984 campeón con ropa prestada (abajo).

Huracán Las Heras
Primer equipo que jugó en la A de la Liga 1940.

Primer equipo que jugó en la A de la Liga 1940.

Huracán Las Heras (2)
El Globo en el Nacional de 1985.

El Globo en el Nacional de 1985.

Huracán Las Heras (3)
Huracán Las Heras subcampeón 1964.

Huracán Las Heras subcampeón 1964.

Huracán Las Heras (4)
El conjunto lasherino 1945 campeón invicto de intermedia ascenso.

El conjunto lasherino 1945 campeón invicto de intermedia ascenso.

Fuente: agradecimiento fotos y datos históricos, Rubén Lloveras.

Temas
Seguí leyendo

Suspendido Huracán Las Heras ante Brown de Madryn por mal tiempo: mirá cuándo se juega

Duelos decisivos para Huracán Las Heras y San Martín en el Federal A

Qué jugadores le dicen adiós para siempre a las Eliminatorias Sudamericanas

Sin Messi ¿Cómo forma la Selección frente a Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección cierra las Eliminatorias ante Ecuador: hora y dónde verlo

Se juega la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: Bolivia o Venezuela al Repechaje

Argentinos pasó a la semi de la Copa Argentina tras vencer a Lanús ¿Cómo quedó el cuadro?

Llamado urgente para Franco Colapinto ¿Sigue en Alpine o se va?

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto quiere ser protagonista.
automovilismo

Llamado urgente para Franco Colapinto ¿Sigue en Alpine o se va?

Las Más Leídas

La obra que inaguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial.
Acto oficial

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa
En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

La policía de Mendoza intervino en un caso de robaruedas. 
prevención del delito

Operativos de la Policía de Mendoza: ocho detenidos y secuestro de armas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar.
Normativa

La Legislatura sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar

Por Florencia Martinez del Rio
Ernesto Sanz hizo un análisis post electoral en Aconcagua Radio.
ENTREVISTA

Ernesto Sanz en Aconcagua Radio: "Milei y Kicillof como únicas opciones me genera angustia"

Por Aconcagua Radio
Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Por Pablo Segura