Argentinos pasó a la semi de la Copa Argentina tras vencer a Lanús ¿Cómo quedó el cuadro?

La Asociación Atlética Argentinos Juniors superó al Granate por la Copa Argentina de Fútbol. Entrá a la nota y mirá el panorama completo de la competencia.

Argentinos Juniors sigue con vida en la Copa Argentina.

La Copa Argentina 2025 sigue entregando emociones fuertes y en Avellaneda hubo un golpe histórico. En el estadio Presidente Perón, Argentinos Juniors venció por 1-0 a Lanús y se clasificó por primera vez en su historia a las semifinales del certamen.

El gol lo hizo Tomás Molina a los 36 minutos del primer tiempo, tras un centro preciso de Leandro Lozano.

Hasta ese momento el partido había sido parejo, con pocas llegadas claras. Pero el tanto de Molina cambió todo: el Bicho de La Paternal se adueñó del juego y pudo haber estirado la ventaja. Sebastián Prieto estuvo cerca con un disparo que salió al lado del palo, y luego Matías Giménez probó con potencia, pero el arquero Nahuel Losada evitó el segundo con una gran atajada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1965255051171205190&partner=&hide_thread=false

Lanús se quedó sin respuestas en Avellaneda

En el complemento reaccionó Lanús, que salió decidido a buscar el empate. El Granate dominó la pelota y generó varias situaciones, aunque se topó con la seguridad de Diego “Ruso” Rodríguez bajo los tres palos. La más clara la tuvo Eduardo Salvio, que apareció solo dentro del área pero definió desviado. Esa jugada reflejó la noche de Lanús: esfuerzo, empuje y dominio territorial, pero sin puntería.

El pitazo final desató la fiesta en el sector del Cilindro ocupado por los hinchas del Bicho, que celebraron un triunfo histórico. El equipo de Nicolás Diez se metió entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y ahora espera rival del cruce entre Newell’s y Belgrano de Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1965241061686780141&partner=&hide_thread=false

Argentinos y un paso histórico en la Copa Argentina

Con este triunfo, Argentinos Juniors se suma a Independiente Rivadavia de Mendoza como los dos primeros semifinalistas del torneo. Para Lanús, en cambio, la derrota significó despedirse del certamen, aunque todavía mantiene viva la ilusión en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Fluminense en cuartos de final.

El otro lado del cuadro promete choques de alto voltaje: Racing enfrentará a River Plate, y Newell’s hará lo propio con Belgrano. La Copa Argentina entra en su recta final y cada partido adquiere un valor especial. El Bicho, con humildad y contundencia, ya hizo historia y ahora sueña con más.

La síntesis de Argentinos Juniors

Los resultados de la Copa Argentina de Fútbol

