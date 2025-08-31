Suspendido Huracán Las Heras ante Brown de Madryn por mal tiempo: mirá cuándo se juega

La cancha del Club Atlético Huracán Las Heras no estaba apta para albergar el compromiso del Globo.

Por Sitio Andino Deportes







El esperado duelo de fútbol entre el Club Atlético Huracán Las Heras y Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la 6ª fecha de la Reválida del Torneo Federal A, no pudo disputarse este domingo en el estadio General San Martín debido al mal tiempo que azotó a Mendoza con la tormenta de Santa Rosa.

El motivo de la suspensión del duelo del Torneo Federal A y cuándo se juega El campo de juego amaneció con abundante agua tras una jornada en la que hubo 100 personas asistidas, árboles caídos, viviendas anegadas y hasta nevadas en distintos puntos de la provincia. Luego de inspeccionar el estado del césped, el árbitro César Antonio Ceballo (Córdoba) determinó la suspensión del partido.

El encuentro se jugará este lunes a las 15.30, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Será un duelo clave en la pelea por los primeros puestos de la Zona Reválida.

El presente del Club Atlético Huracán Las Heras y su rival Huracán Las Heras: suma 10 puntos, está a dos del líder Atlético San Martín y atraviesa un buen momento con la dupla técnica De la Riba – Gullace, que consiguió 7 de los últimos 9 puntos (dos victorias y un empate). Guillermo Brown marcha segundo con 11 unidades, a solo una del puntero. Llega con confianza tras golear 4-1 a Santamarina de Tandil en la última fecha.

Gutiérrez Sport Club tampoco pudo jugar Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1962179919460393171&partner=&hide_thread=false El duelo entre Gutiérrez Sport Club y Círculo Deportivo Otamendi, por la 7ª fecha de la Reválida del Federal A, fue suspendido otra vez por el mal clima . Estaba reprogramado para este domingo a las 11 tras la suspensión del sábado.#FederalA #Mendoza #FútbolArgentino pic.twitter.com/5YDuPPpLk9 — Sebastián Colucci (@MSColucci) August 31, 2025