Cómo seguirá el tiempo

Después de la lluvia, los copos: cae agua nieve en el Gran Mendoza

La tormenta de Santa Rosa recordó a los mendocinos que el invierno aún no termina en la provincia. En zonas del Gran Mendoza, comenzó a caer agua nieve.

En departamentos del Gran Mendoza, como Ciudad y Las Heras, cae agua nieve con intensidad.

 Por Celeste Funes

Tras un fin de semana "pasado por agua" por intensas lluvias en Mendoza, las temperaturas bajaron notablemente en la provincia y en varias zonas comenzó a caer agua nieve. En alta montaña y en Malargüe, el manto blanco se hizo presente desde hace algunas horas.

Distintos videos e imágenes enviados a Sitio Andino por vecinos del Gran Mendoza dan cuenta que, en zonas de Las Heras, Guaymallén y Capital, la lluvia fue mutando en copos de nieve.

Se esperan bajas temperaturas

Desde Defensa Civil informaron que en Godoy Cruz también se replica el panorama, mientras que en zonas como Potrerillos y Valle del Sol, en Las Vegas, el manto blanco ya es parte de muchas postales de residentes. En la primera localidad, Vialidad Nacional y la Policía de Mendoza lleva adelante un megaoperativo para evacuar vehículos hacia la ciudad. La situación obligó a desplegar a todos los equipos en las principales rutas nacionales: 7, 40, 143, 144 y 145, trabajando al 100% de su capacidad.

El panorama en el sur provincial es aún más intenso. En Malargüe continúa la alerta meteorológica por intensas nevadas, que en las últimas 24 horas dejaron una importante acumulación de nieve tanto en la zona cordillerana como en sectores del llano del departamento sureño. Las autoridades solicitan a los conductores extremar las medidas de precaución.

En Malargüe, la nieve se sorprendió a vecinos desde el pasado sábado 30 de agosto.

La Ruta Nacional 40 permanece intransitable en el tramo comprendido entre Pareditas y El Sosneado. Además, la Dirección de Protección Civil de Malargüe, a cargo de Damián Contreras, informó anoche que desde la intersección de la Ruta Nacional 40 con la Ruta Provincial 186, hacia el sur, el tránsito se encuentra suspendido debido a la acción del viento y a sectores de la calzada con hasta 60 centímetros de nieve acumulada. El organismo adelantó que recién hacia el mediodía de este domingo podrían mejorar las condiciones.

