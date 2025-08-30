El Nihuil se cubrió de nieve: las mejores postales de una jornada marcada por las lluvias

Por Luis Calizaya







En el penúltimo día de agosto, el clima en Mendoza se convirtió en tema central tras la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había emitido un alerta por intensas lluvias para la jornada del sábado. El pronóstico se cumplió al pie de la letra y dejó diversas postales en la provincia, entre ellas, una nevada en El Nihuil, San Rafael.

Cayó nieve en San Rafael: las postales en video Aunque la alerta meteorológica continuará hasta el domingo, el sábado estuvo marcado por una fuerte tormenta que afectó a gran parte de Mendoza. Expertos locales señalaron que el fenómeno podría incluso superar el récord histórico de precipitaciones en agosto, con acumulados de hasta 100 milímetros en apenas 48 horas, según explicó el meteorólogo Mariano García.

Lejos de ser un día de lluvias más, el fenómeno coincidió con la creencia popular de la Tormenta de Santa Rosa, que se recuerda cada 30 de agosto en Argentina. Se estima que las condiciones, que se intensificaron desde las 15, comenzarán a mejorar hacia el mediodía del domingo, mientras que el lunes regresarán las temperaturas primaverales con la llegada de septiembre