Atención

Habilitan la ruta a Cacheuta y Potrerillos tras la acumulación de nieve

Tras intensas nevadas y desprendimientos, habilitaron el tránsito hacia la ruta de Cacheuta y Potrerillos en Mendoza, aunque Vallecitos sigue intransitable.

Sin embargo, confirmaron que Vallecitos continúa intransitable

Sin embargo, confirmaron que Vallecitos continúa intransitable

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Luego de un domingo con intensas lluvias y nieve, desde Vialidad Mendoza informaron que quedó restablecida la transitabilidad en las rutas provinciales 82 y 89. Los operarios realizaron una intensa jornada de trabajo marcada por fuertes nevadas y desprendimientos de rocas. Sin embargo, confirmaron que Vallecitos continúa intransitable.

Estado de las rutas en Mendoza tras la nieve

La RP 82, en el tramo entre Las Compuertas y Cacheuta, y la RP 89, desde la Comisaría de Potrerillos hasta Las Vegas, ya se encuentran habilitadas. También se puede acceder a las villas cordilleranas de la zona, con la excepción de Vallecitos, donde se registran más de 20 centímetros de nieve acumulada, motivo por el cual continuará intransitable al menos hasta el lunes.

Lee además
Diferentes rutas de Mendoza se encuentran cortadas o intransitables por el temporal.
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto
Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto
rutas, estado de las rutas, vialidad
El parte oficial de la Dirección de Vialidad Provincial de este domingo

El parte oficial de la Dirección de Vialidad Provincial de este domingo

El tránsito está habilitado con extrema precaución, ya que existe la posibilidad de que se forme hielo sobre la calzada durante la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes, en caso de persistir las bajas temperaturas.

Las lluvias constantes del sábado y la sorpresiva nevada del domingo ocasionaron caída de rocas en la RP 82 y acumulación de nieve en ambas rutas, lo que impidió una reapertura inmediata.

vialidad provincial, trabajo, rutas
Los operarios realizaron una intensa jornada de trabajo marcada por fuertes nevadas

Los operarios realizaron una intensa jornada de trabajo marcada por fuertes nevadas

Durante todo el día, el personal de la Dirección Provincial de Vialidad trabajó con retropalas, motoniveladoras, palas cargadoras y camiones saleros para despejar los caminos. En numerosos sectores fue necesario esparcir sal con el objetivo de eliminar el hielo, un procedimiento que requiere varias horas para ser efectivo.

En la zona del perilago de Potrerillos también se acumuló una importante cantidad de nieve desde la mañana, lo que demandó múltiples pasadas de maquinaria para recuperar la circulación segura en las RP 82 y RP 89.

Además, de manera paralela, quedó habilitada con precaución la Ruta Nacional 7, entre Luján y Uspallata.

Temas
Seguí leyendo

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Vecinos de Las Heras siguen sin respuestas: viven entre la basura y circulan por calles rotas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

80 años del Hospital Central: el gigante que transformó la salud en Mendoza

Finaliza la temporada de poda en Mendoza: qué trabajos esenciales se hicieron

Elecciones 2025: diferencias entre voto en blanco, nulo recurrido e impugnado

LO QUE SE LEE AHORA
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Las Más Leídas

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Diferentes rutas de Mendoza se encuentran cortadas o intransitables por el temporal.
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

El peronismo mendocino buscará mejorar los resultados obtenidos en 2023 video
Elecciones 2025

Quién es quién en todas las listas a concejales del peronismo en Mendoza

Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.
Alcohol al volante

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

Te Puede Interesar

Una vecina de El Borbollón, en Las Heras, mostró las condiciones en que se encuentran los barrios.
"NECESITAMOS QUE LIMPIEN"

Vecinos de Las Heras siguen sin respuestas: viven entre la basura y circulan por calles rotas

Por Sitio Andino Sociedad
Las víctimas fueron identificadas como Teres Machucha (72) y Guillermo Barrera (79)
Investigación

Dos jubilados fallecieron tras un incendio en su vivienda en Lavalle

Por Carla Canizzaro
Sin embargo, confirmaron que Vallecitos continúa intransitable
Atención

Habilitan la ruta a Cacheuta y Potrerillos tras la acumulación de nieve

Por Sitio Andino Sociedad