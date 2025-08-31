Habilitan la ruta a Cacheuta y Potrerillos tras la acumulación de nieve

Luego de un domingo con intensas lluvias y nieve , desde Vialidad Mendoza informaron que quedó restablecida la transitabilidad en las rutas provinciales 82 y 89. Los operarios realizaron una intensa jornada de trabajo marcada por fuertes nevadas y desprendimientos de rocas. Sin embargo, confirmaron que Vallecitos continúa intransitable .

La RP 82 , en el tramo entre Las Compuertas y Cacheuta , y la RP 89 , desde la Comisaría de Potrerillos hasta Las Vegas , ya se encuentran habilitadas. También se puede acceder a las villas cordilleranas de la zona, con la excepción de Vallecitos, donde se registran más de 20 centímetros de nieve acumulada , motivo por el cual continuará intransitable al menos hasta el lunes.

Atención conductores Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto

Atención conductores Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

El tránsito está habilitado con extrema precaución , ya que existe la posibilidad de que se forme hielo sobre la calzada durante la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes, en caso de persistir las bajas temperaturas.

El parte oficial de la Dirección de Vialidad Provincial de este domingo

Las lluvias constantes del sábado y la sorpresiva nevada del domingo ocasionaron caída de rocas en la RP 82 y acumulación de nieve en ambas rutas, lo que impidió una reapertura inmediata.

vialidad provincial, trabajo, rutas Los operarios realizaron una intensa jornada de trabajo marcada por fuertes nevadas Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Durante todo el día, el personal de la Dirección Provincial de Vialidad trabajó con retropalas, motoniveladoras, palas cargadoras y camiones saleros para despejar los caminos. En numerosos sectores fue necesario esparcir sal con el objetivo de eliminar el hielo, un procedimiento que requiere varias horas para ser efectivo.

En la zona del perilago de Potrerillos también se acumuló una importante cantidad de nieve desde la mañana, lo que demandó múltiples pasadas de maquinaria para recuperar la circulación segura en las RP 82 y RP 89.

Además, de manera paralela, quedó habilitada con precaución la Ruta Nacional 7, entre Luján y Uspallata.