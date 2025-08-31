Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

Diferentes rutas de Mendoza se encuentran cortadas o intransitables por el temporal.

Las precipitaciones no cesan en Mendoza y, este domingo, varias rutas provinciales se encuentran intransitables debido a que presentan riesgos para los ciudadanos. Por ello, la Dirección Provincial de Vialidad informó cuáles son los tramos afectados, a la vez que recuerdan el uso obligatorio de cadenas y transitar con precaución .

Una importante parte del territorio provincial amaneció bajo la lluvia . De acuerdo con las autoridades, aún re registran precipitaciones en toda la zona Este y en Gran Mendoza , en Valle de Uco y San Rafael se replica el pronóstico aunque con menos intensidad. En Malargüe y zonas de alta montaña , se suman las precipitaciones níveas al inclemente combo climático.

Por este motivo, el tramo de la Ruta Provincial 89 que une Potrerillos, El Salto, Vallecitos, Las Vegas, La Carrera y Tupungato se encuentra intransitable por acumulación nívea. A este parte, se suman:

estado de las rutas 31 de agosto mendoza El estado de las rutas de la provincia de Mendoza este domingo 31 de agosto de 2025. Dirección de Vialidad Provincial.

Las condiciones del tiempo obligan a los conductores a extremar cuidados para evitar accidentes viales, por ello, se aconseja chequear que el vehículo esté en condiciones si será utilizado y equiparlo para enfrentar posibles escenarios como neblina, lluvia, nieve o hielo en calzada.

Además, es recomendable que, frente a días de viento y lluvia, se reduzca la velocidad y se transite con extrema precaución en zonas de derrumbes. En caso de crecidas, evitar cruzar sectores que pudieran quedar anegados con flujos aluvionales.

Conforme a lo coordinado con Fabián Aguilera de Vialidad Nacional, se dispuso el corte total de la Ruta Nacional 7 desde Mendoza hasta Uspallata debido a las inclemencias climáticas. La decisión responde a las abundantes precipitaciones níveas, lluvias y presencia de bancos de niebla que afectan la zona cordillerana.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza recuerdan la obligatoriedad del uso de cadenas y la necesidad de circular con precaución en los accesos por alta montaña.

Además, se informó que se activaron protocolos para realizar cortes momentáneos en distintos tramos:

Ruta 7 y Ruta Provincial 84 , en la salida desde Potrerillos hacia Mendoza.

, en la salida desde Potrerillos hacia Mendoza. Ruta 7 y Provincial 82 .

. Ruta 7 a la altura del kilómetro 1143 , en el sector del cementerio de Uspallata.

, en el sector del cementerio de Uspallata. Blanco Encalada.

Se recomiendan no transitar por la Ruta Provincial 82 desde Mendoza hacia Potrerillos hasta nuevo aviso. Según informaron las autoridades, personal de Vialidad Nacional y Policía de Mendoza trabaja en dicha localidad en la evacuación de autos.