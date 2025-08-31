Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

Continúan las lluvias en Mendoza, por lo que varias rutas y caminos de la provincia se encuentran intransitables. El informe de la Dirección de Vialidad.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Las precipitaciones no cesan en Mendoza y, este domingo, varias rutas provinciales se encuentran intransitables debido a que presentan riesgos para los ciudadanos. Por ello, la Dirección Provincial de Vialidad informó cuáles son los tramos afectados, a la vez que recuerdan el uso obligatorio de cadenas y transitar con precaución.

Cuál es el estado de las rutas de Mendoza

Una importante parte del territorio provincial amaneció bajo la lluvia. De acuerdo con las autoridades, aún re registran precipitaciones en toda la zona Este y en Gran Mendoza, en Valle de Uco y San Rafael se replica el pronóstico aunque con menos intensidad. En Malargüe y zonas de alta montaña, se suman las precipitaciones níveas al inclemente combo climático.

Por este motivo, el tramo de la Ruta Provincial 89 que une Potrerillos, El Salto, Vallecitos, Las Vegas, La Carrera y Tupungato se encuentra intransitable por acumulación nívea. A este parte, se suman:

  • RP 13: Intransitable desde Barrio Municipal (Gran Mendoza) hasta el Cerro 7 Colores;
  • RP 52 Villavicencio: Se encuentra intransitable el tramo desde Hotel Villavicencio hasta el Balcón y desde Agua de la Zorra (lado de Uspallata) hasta el Este;
  • RP 82 Panamericana: Circular con precaución por lluvias. A partir de Las Compuertas, el camino se encuentra intransitable por acumulación nívea;
  • RP 98: Intransitable. Circuito cerrado a Laguna del Diamante hasta la temporada de verano por acumulación nívea;
  • RP 173 Cañón del Atuel: Intransitable por lluvias el camino de Valle Grande al Nihuil.
  • RP 220: intransitable por acumulación nívea desde El Sosneado hasta las Ruinas del hotel abandonado;
  • RP 222 (Malargüe): Intransitable a Valle Hermoso, pero se pide circular con precaución y con portación obligatoria de cadenas.
  • RP 226 (Malargüe): intransitable desde Las Loicas hasta el Paso El Planchón por acumulación de nieve. Se pide circular con precaución
  • Monumento Cristo Redentor, de Las Cuevas a la cima del cerro: intransitable. Circuito cerrado hasta la temporada de verano por acumulación nívea.
El estado de las rutas de la provincia de Mendoza este domingo 31 de agosto de 2025.

El estado de las rutas de la provincia de Mendoza este domingo 31 de agosto de 2025.

Las condiciones del tiempo obligan a los conductores a extremar cuidados para evitar accidentes viales, por ello, se aconseja chequear que el vehículo esté en condiciones si será utilizado y equiparlo para enfrentar posibles escenarios como neblina, lluvia, nieve o hielo en calzada.

Además, es recomendable que, frente a días de viento y lluvia, se reduzca la velocidad y se transite con extrema precaución en zonas de derrumbes. En caso de crecidas, evitar cruzar sectores que pudieran quedar anegados con flujos aluvionales.

Cortan la Ruta 7 por intensas nevadas, lluvias y bancos de niebla

Conforme a lo coordinado con Fabián Aguilera de Vialidad Nacional, se dispuso el corte total de la Ruta Nacional 7 desde Mendoza hasta Uspallata debido a las inclemencias climáticas. La decisión responde a las abundantes precipitaciones níveas, lluvias y presencia de bancos de niebla que afectan la zona cordillerana.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza recuerdan la obligatoriedad del uso de cadenas y la necesidad de circular con precaución en los accesos por alta montaña.

Además, se informó que se activaron protocolos para realizar cortes momentáneos en distintos tramos:

  • Ruta 7 y Ruta Provincial 84, en la salida desde Potrerillos hacia Mendoza.
  • Ruta 7 y Provincial 82.
  • Ruta 7 a la altura del kilómetro 1143, en el sector del cementerio de Uspallata.
  • Blanco Encalada.

Se recomiendan no transitar por la Ruta Provincial 82 desde Mendoza hacia Potrerillos hasta nuevo aviso. Según informaron las autoridades, personal de Vialidad Nacional y Policía de Mendoza trabaja en dicha localidad en la evacuación de autos.

