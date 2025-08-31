atención

Cortan la Ruta 7 por intensas nevadas, lluvias y bancos de niebla

La Ruta Nacional 7 permanece cortada entre Mendoza y Uspallata por fuertes nevadas, lluvias y niebla.

Cortan la Ruta 7 por intensas nevadas, lluvias y bancos de niebla

Cortan la Ruta 7 por intensas nevadas, lluvias y bancos de niebla

Vialidad Provincial

Además, se informó que se activaron protocolos para realizar cortes momentáneos en distintos tramos:

Lee además
Casa Rosada reportó las obras que ejecuta en Mendoza y aquellas que frenó en territorio provincial video
Informe de gestión de Guillermo Francos

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas
Tras las lluvias de este sábado, continúa el mal tiempo este domingo
El clima

Tras las lluvias de este sábado, continúa el mal tiempo este domingo

  • Ruta 7 y Ruta Provincial 84, en la salida desde Potrerillos hacia Mendoza.

  • Ruta 7 y Provincial 82.

  • Ruta 7 a la altura del kilómetro 1143, en el sector del cementerio de Uspallata.

  • Blanco Encalada.

Las autoridades recomiendan no transitar por la Ruta Provincial 82 desde Mendoza hacia Potrerillos hasta nuevo aviso.

La medida se mantendrá vigente hasta que cese el temporal y puedan trabajar con normalidad las maquinarias de Vialidad Nacional y Provincial para despejar la traza y garantizar condiciones seguras de circulación.

El pronóstico en Mendoza

En toda la provincia de Mendoza se produjeron este sábado intensas lluvias y granizo. Hacia el mediodía de este domingo se espera una disminución progresiva en la intensidad de las precipitaciones, que se irán disipando hasta desaparecer por completo en horas de la noche. No obstante, las últimas lluvias podrían presentarse en forma de agua-nieve.

El lunes, en tanto, se prevé el regreso del sol y condiciones más propias de la primavera.

Temas
Seguí leyendo

El Nihuil se cubrió de nieve: las mejores postales de una jornada marcada por las lluvias

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Murió por su "avanzada edad": así concluyó la autopsia de Tamy, el último elefante del Ecoparque

Docente rompe la brecha digital: el innovador método para enseñar tecnología a adultos mayores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto

Mendoza bajo alerta naranja por lluvias intensas: los primeros reportes en la provincia

Día de Santa Rosa de Lima: por qué se recuerda hoy, 30 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Las Más Leídas

Lluvia en la provincia de Mendoza: las condiciones climáticas en las diferentes zonas
En detalle

Mendoza bajo alerta naranja por lluvias intensas: los primeros reportes en la provincia

Día de Santa Rosa de Lima: por qué se recuerda hoy, 30 de agosto
Efemérides santoral

Día de Santa Rosa de Lima: por qué se recuerda hoy, 30 de agosto

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes
Gran Mendoza

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes en Mendoza

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas
Este sábado

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

Te Puede Interesar

El ex intendente de Lavalle, Roberto Righi se alineó a la alianza Provincias Unidas y competirá por una banca en la Legislatura.
elecciones 2025

Roberto Righi, candidato fuera del PJ: "Tenemos que trabajar con los que ideologicamente estemos más cerca"

Por Cecilia Zabala
Tras las lluvias de este sábado, continúa el mal tiempo este domingo
El clima

Tras las lluvias de este sábado, continúa el mal tiempo este domingo

Por Sitio Andino Sociedad
Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Por Sitio Andino Sociedad