Cortan la Ruta 7 por intensas nevadas, lluvias y bancos de niebla

Conforme a lo coordinado con Fabián Aguilera de Vialidad Nacional, se dispuso el corte total de la Ruta Nacional 7 desde Mendoza hasta Uspallata debido a las inclemencias climáticas. La decisión responde a las abundantes precipitaciones níveas, lluvias y presencia de bancos de niebla que afectan la zona cordillerana.
Además, se informó que se activaron protocolos para realizar cortes momentáneos en distintos tramos:
Ruta 7 y Ruta Provincial 84, en la salida desde Potrerillos hacia Mendoza.
Ruta 7 y Provincial 82.
Ruta 7 a la altura del kilómetro 1143, en el sector del cementerio de Uspallata.
Blanco Encalada.
Las autoridades recomiendan no transitar por la Ruta Provincial 82 desde Mendoza hacia Potrerillos hasta nuevo aviso.
La medida se mantendrá vigente hasta que cese el temporal y puedan trabajar con normalidad las maquinarias de Vialidad Nacional y Provincial para despejar la traza y garantizar condiciones seguras de circulación.
El pronóstico en Mendoza
En toda la provincia de Mendoza se produjeron este sábado intensas lluvias y granizo. Hacia el mediodía de este domingo se espera una disminución progresiva en la intensidad de las precipitaciones, que se irán disipando hasta desaparecer por completo en horas de la noche. No obstante, las últimas lluvias podrían presentarse en forma de agua-nieve.
El lunes, en tanto, se prevé el regreso del sol y condiciones más propias de la primavera.