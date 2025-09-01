El Cañón del Atuel permanecerá cerrado por desbordes y derrumbes tras las lluvias

La Ruta del Cañon del Atuel permanecerá cerrada por 4 días.

image Respecto del Cañón del Atuel, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) lo cerró preventivamente el viernes a las 20 y permanecerá así en su totalidad durante los próximos 4 días, mientras evalúan los daños y se inician los trabajos para restablecer la transitabilidad de la ruta.

Un desborde del Río Atuel, el sábado, en la Roca del Astronauta (hito turístico) hacia el arroyo seco Aisol, que funciona como derivador natural, inundó y destruyó el badén que había sido trazado por el personal de la DPV.

Por este motivo, el Cañón del Atuel está intransitable entre las centrales 1 y 2, y continuará cerrado en su totalidad, a fin de detectar otros desbordes y derrumbes.

Carlos Sánchez, jefe de Vialidad en Zona Sur desde San Rafael cuenta más detalles sobre el camino al Cañon del Atuel Embed - SAN RAFAEL: LAS LLUVIAS PROVOCAN DAÑOS EN CAÑÓN DEL ATUEL Y LOS DOS ALAMOS