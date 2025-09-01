Temporal en San Rafael

El Cañón del Atuel permanecerá cerrado por desbordes y derrumbes tras las lluvias

El corte preventivo se extiende entre las centrales 1 y 2, mientras evalúan daños y avanzan en la reparación de la ruta turística al Cañon del Atuel.

La Ruta del Cañon del Atuel permanecerá cerrada por 4 días.

La Ruta del Cañon del Atuel permanecerá cerrada por 4 días.

image

Respecto del Cañón del Atuel, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) lo cerró preventivamente el viernes a las 20 y permanecerá así en su totalidad durante los próximos 4 días, mientras evalúan los daños y se inician los trabajos para restablecer la transitabilidad de la ruta.

Lee además
Nuevo Polo de Educación Superior en General Alvear. video
Inversión histórica en el Sur mendocino

General Alvear apuesta al futuro con un Polo Educativo sustentable e innovador
guaymallen organiza el motorfest para ayudar a un comedor infantil
Festival solidario

Guaymallén organiza el Motorfest para ayudar a un comedor infantil

Un desborde del Río Atuel, el sábado, en la Roca del Astronauta (hito turístico) hacia el arroyo seco Aisol, que funciona como derivador natural, inundó y destruyó el badén que había sido trazado por el personal de la DPV.

Carlos Sánchez, jefe de Vialidad en Zona Sur desde San Rafael cuenta más detalles sobre el camino al Cañon del Atuel

Embed - SAN RAFAEL: LAS LLUVIAS PROVOCAN DAÑOS EN CAÑÓN DEL ATUEL Y LOS DOS ALAMOS

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz será sede de la selección de artistas para el Pre Cosquín 2025

Santa Rosa ya cuenta con su primera unidad de bomberos voluntarios

Tadeo García Zalazar planteó corresponsabilizar a los padres por la violencia escolar

Con gran participación, Santa Rosa vivió los festejos en honor a su patrona

General Alvear hizo frente a la tormenta de Santa Rosa con daños menores

San Rafael suma semáforos para mejorar el tránsito en zonas críticas

San Rafael ejecuta un plan de acción tras los más de 80 milímetros de lluvia

La tormenta de Santa Rosa golpeó al Valle de Uco y dejó cientos de familias asistidas

LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo Polo de Educación Superior en General Alvear. video
Inversión histórica en el Sur mendocino

General Alvear apuesta al futuro con un Polo Educativo sustentable e innovador

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este 1º de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Tras la nieve, lluvia y granizo, así estará el pronóstico del tiempo en Mendoza este 1 de septiembre.
El clima

Tras la nieve, lluvia y granizo, así estará el pronóstico del tiempo en Mendoza este 1 de septiembre

Intensa búsqueda de un mendocino en París, Francia. 
intensa búsqueda

Preocupación por el paradero de un mendocino que desapareció en París

Te Puede Interesar

Panaderías: cuál es el nuevo perfil del consumidor mendocino
El nuevo perfil del consumidor

Panaderías en Mendoza: qué dijo la Asociación sobre cierres y consumo

Por Celeste Funes
Imagen generada con IA
Tensión cambiaria

El mercado arranca septiembre con el dólar en alza y un fuerte desafío al Gobierno

Por Marcelo López Álvarez
La atención médica en Mendoza vuelve a tener un nuevo aumento.
Salud privada

La atención médica en Mendoza vuelve a tener un nuevo aumento

Por Natalia Mantineo