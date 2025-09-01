El Cañón del Atuel permanecerá cerrado por desbordes y derrumbes tras las lluvias

Las lluvias generalizadas del fin de semana provocaron el corte de un tramo del camino del Cañón del Atuel (Ruta Provincial 173), en San Rafael, por un desborde del cauce del río. También hubo desprendimientos de rocas en otros sectores. Además, se interrumpieron las calles Los Dos Álamos y Alberdi, donde la Dirección Provincial de Vialidad inició la reconstrucción de una alcantarilla.
Respecto del Cañón del Atuel, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) lo cerró preventivamente el viernes a las 20 y permanecerá así en su totalidad durante los próximos 4 días, mientras evalúan los daños y se inician los trabajos para restablecer la transitabilidad de la ruta.
Un desborde del Río Atuel, el sábado, en la Roca del Astronauta (hito turístico) hacia el arroyo seco Aisol, que funciona como derivador natural, inundó y destruyó el badén que había sido trazado por el personal de la DPV.