A qué hora juegan Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club tras la reprogramación por lluvias

Los equipos mendocinos del Torneo Federal A de fútbol , el Club Atlético Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club , tendrán acción este lunes en el marco de la 7ª fecha de la Zona 1 de la Reválida , jornada que debió postergarse por las intensas lluvias del fin de semana.

El Globo lasherino, que debía jugar el domingo a las 16 , se medirá finalmente desde las 15.30 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn , en el estadio General San Martín .

por los tres puntos Duelos decisivos para Huracán Las Heras y San Martín en el Federal A

El equipo dirigido por la dupla Osvaldo Gullace – Alejandro De la Riba llega con un presente positivo: está invicto , con dos triunfos y un empate , y si logra sumar los tres puntos en casa alcanzará el liderato junto a Juventud Unida de San Luis .

El Celeste , que tenía que recibir a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi el sábado, primero pasó al domingo a las 11 y terminó postergándose nuevamente para este lunes a las 16 , en el estadio de FADEP y a puertas cerradas .

El conjunto dirigido por Rodrigo Alessandrello ya está descendido, pero intentará conseguir su primer triunfo en esta fase Reválida, en la que está compitiendo con un plantel cargado de juveniles.

Lo que se viene para los mendocinos

Tras cumplir con la 7ª fecha, el camino continuará así: Huracán Las Heras volverá a jugar de local el próximo fin de semana ante Santamarina de Tandil, y en la última fecha visitará a Juventud Unida en San Luis. Gutiérrez Sport Club, por su parte, será visitante del Atlético San Martín y cerrará su participación de local frente a Brown de Puerto Madryn.