A qué hora juegan Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club tras la reprogramación por lluvias

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Celeste tienen acción en el Torneo Federal A de fútbol. Repasá todos los detalles.

El Club Atlético Huracán Las Heras quiere sumar de a tres (Foto: Prensa HLH).

Los equipos mendocinos del Torneo Federal A de fútbol, el Club Atlético Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club, tendrán acción este lunes en el marco de la 7ª fecha de la Zona 1 de la Reválida, jornada que debió postergarse por las intensas lluvias del fin de semana.

La cancha del Club Atlético Huracán Las Heras no estaba apta para albergar el compromiso del Globo.
Suspendido Huracán Las Heras ante Brown de Madryn por mal tiempo: mirá cuándo se juega
El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.
Duelos decisivos para Huracán Las Heras y San Martín en el Federal A

El equipo dirigido por la dupla Osvaldo Gullace – Alejandro De la Riba llega con un presente positivo: está invicto, con dos triunfos y un empate, y si logra sumar los tres puntos en casa alcanzará el liderato junto a Juventud Unida de San Luis.

Gutiérrez Sport Club se presenta en FADEP

El Celeste, que tenía que recibir a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi el sábado, primero pasó al domingo a las 11 y terminó postergándose nuevamente para este lunes a las 16, en el estadio de FADEP y a puertas cerradas.

El conjunto dirigido por Rodrigo Alessandrello ya está descendido, pero intentará conseguir su primer triunfo en esta fase Reválida, en la que está compitiendo con un plantel cargado de juveniles.

Lo que se viene para los mendocinos

Tras cumplir con la 7ª fecha, el camino continuará así: Huracán Las Heras volverá a jugar de local el próximo fin de semana ante Santamarina de Tandil, y en la última fecha visitará a Juventud Unida en San Luis. Gutiérrez Sport Club, por su parte, será visitante del Atlético San Martín y cerrará su participación de local frente a Brown de Puerto Madryn.

