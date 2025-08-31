por los tres puntos

Duelos decisivos para Huracán Las Heras y San Martín en el Federal A

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Albirrojo saltan a la cancha por una nueva fecha del Torneo Federal A de fútbol. Mirá los detalles de los partidos.

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Torneo Federal A 2025 entra en su recta final y los equipos mendocinos tienen partidos de alto voltaje en la fase Reválida. Tanto el Atlético Club San Martín como el Club Atlético Huracán Las Heras saben que esta fecha puede ser determinante en la lucha por la clasificación.

Cómo viene la mano para el Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero

El Chacarero, puntero de la zona y con la ilusión intacta de avanzar, visitará este domingo a las 15:30 a Juventud Unida de San Luis. Los dirigidos por Cristian Corrales vienen de un empate sin goles en el clásico mendocino ante Huracán Las Heras, donde fueron superiores pero no lograron concretar. Ahora buscarán volver al triunfo fuera de casa para asegurar su lugar en la siguiente instancia.

Con la tabla ajustada y pocos puntos de diferencia entre los protagonistas, esta jornada será vital para los dos representantes mendocinos en el Federal A, que sueñan con meterse en la próxima fase y seguir en carrera por el ascenso.

Lo que se viene para ambos en el Torneo Federal A

Huracán Las Heras, en la próxima fecha, recibirá a Santamarina de Tandil. Por su parte, San Martín se verá las caras con el descendido Gutiérrez Sport Club.

El panorama completo del Torneo Federal A

Embed

Las posiciones del Torneo Federal A

Embed

