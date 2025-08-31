Duelos decisivos para Huracán Las Heras y San Martín en el Federal A

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.

Cómo viene la mano para el Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero El Chacarero, puntero de la zona y con la ilusión intacta de avanzar, visitará este domingo a las 15:30 a Juventud Unida de San Luis. Los dirigidos por Cristian Corrales vienen de un empate sin goles en el clásico mendocino ante Huracán Las Heras, donde fueron superiores pero no lograron concretar. Ahora buscarán volver al triunfo fuera de casa para asegurar su lugar en la siguiente instancia.

Por su parte, el Globo Lasherino recibirá en el General San Martín a Guillermo Brown de Puerto Madryn este domingo a las 16:00. Con Alejandro De La Riba al mando, el equipo de Las Heras mostró solidez defensiva en sus últimas presentaciones y sabe que necesita ganar en casa para no perder terreno en la pelea por clasificar.

Con la tabla ajustada y pocos puntos de diferencia entre los protagonistas, esta jornada será vital para los dos representantes mendocinos en el Federal A, que sueñan con meterse en la próxima fase y seguir en carrera por el ascenso.

Lo que se viene para ambos en el Torneo Federal A Huracán Las Heras, en la próxima fecha, recibirá a Santamarina de Tandil. Por su parte, San Martín se verá las caras con el descendido Gutiérrez Sport Club. El panorama completo del Torneo Federal A Embed Las posiciones del Torneo Federal A Embed