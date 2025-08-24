Mano a mano

San Martín y Huracán Las Heras animan el duelo mendocino del Federal A ¿Cómo llegan?

El Atlético San Martín y el Club Atlético Huracán Las Heras ponen mucho en juego por el Torneo Federal A. Repasá los detalles del duelo.

El Chacarero y el Club Atlético Huracán Las Heras se ven las caras (Foto: Prensa ACSM).

El Chacarero y el Club Atlético Huracán Las Heras se ven las caras (Foto: Prensa ACSM).

Por Sitio Andino Deportes

Este domingo, el Atlético Club San Martín será local en el Este provincial y recibirá, desde las 16.45, al Club Atlético Huracán Las Heras, en el marco de una nueva fecha de la fase Reválida del Torneo Federal A 2025. El duelo concentra todas las miradas: el Chacarero llega como puntero de la zona, mientras que el Globo arriba con aire renovado tras su último triunfo.

El partido no es uno más. La recta final del certamen se acerca y ambos saben que cada punto puede ser determinante para sostener el sueño de clasificación.

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas (Foto: Prensa HLH y BM).
Así llegan los equipos a este duelo del Torneo Federal A

San Martín viene de un empate valioso en Trelew ante Guillermo Brown (1-1), que le permitió conservar la cima de la tabla. Los dirigidos por Cristian Corrales atraviesan un momento sólido, con una campaña que los mantiene como protagonistas de la Reválida.

Huracán Las Heras, por su parte, llega entonado tras vencer en casa a Círculo Deportivo de Mar del Plata por 1 a 0, con gol de Joel Lucero, sumando su segundo tanto consecutivo. Con Alejandro De La Riba en el banco, el Globo busca confirmar la levantada y volver a ser un equipo competitivo en la pelea por los puestos de clasificación.

El partido por el Torneo Federal A

El choque en el Este provincial promete intensidad, roce y emoción. El Chacarero buscará hacerse fuerte de local para defender la punta, mientras que el Globo intentará dar el golpe en rodeo ajeno y acercarse a la zona alta.

En un Federal A cada vez más parejo, Mendoza vivirá un partido que se juega con más que tres puntos en disputa: orgullo, liderazgo y futuro deportivo estarán en juego esta tarde.

El Lobo sigue en lo más alto (Foto: Prensa GyE).
Gimnasia perdió en Salta con Central Norte ¿Cuánto falta para asegurarse la final por el ascenso?

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

En Malargüe avanza el Polo Logístico Pata Mora con financiamiento provincial
En Malargüe avanza el Polo Logístico Pata Mora con financiamiento provincial

Qué obras ejecuta y en qué departamentos la Dirección de Vialidad Provincial.
Qué obras ejecuta y en qué departamentos Vialidad en Mendoza

