San Martín y Huracán Las Heras animan el duelo mendocino del Federal A ¿Cómo llegan?

El Chacarero y el Club Atlético Huracán Las Heras se ven las caras (Foto: Prensa ACSM).

Por Sitio Andino Deportes







Este domingo, el Atlético Club San Martín será local en el Este provincial y recibirá, desde las 16.45, al Club Atlético Huracán Las Heras, en el marco de una nueva fecha de la fase Reválida del Torneo Federal A 2025. El duelo concentra todas las miradas: el Chacarero llega como puntero de la zona, mientras que el Globo arriba con aire renovado tras su último triunfo.

El partido no es uno más. La recta final del certamen se acerca y ambos saben que cada punto puede ser determinante para sostener el sueño de clasificación.

Así llegan los equipos a este duelo del Torneo Federal A San Martín viene de un empate valioso en Trelew ante Guillermo Brown (1-1), que le permitió conservar la cima de la tabla. Los dirigidos por Cristian Corrales atraviesan un momento sólido, con una campaña que los mantiene como protagonistas de la Reválida.

Huracán Las Heras, por su parte, llega entonado tras vencer en casa a Círculo Deportivo de Mar del Plata por 1 a 0, con gol de Joel Lucero, sumando su segundo tanto consecutivo. Con Alejandro De La Riba en el banco, el Globo busca confirmar la levantada y volver a ser un equipo competitivo en la pelea por los puestos de clasificación.

El partido por el Torneo Federal A El choque en el Este provincial promete intensidad, roce y emoción. El Chacarero buscará hacerse fuerte de local para defender la punta, mientras que el Globo intentará dar el golpe en rodeo ajeno y acercarse a la zona alta. En un Federal A cada vez más parejo, Mendoza vivirá un partido que se juega con más que tres puntos en disputa: orgullo, liderazgo y futuro deportivo estarán en juego esta tarde. Los resultados del Torneo Federal A Embed Las posiciones del Torneo Federal A Embed