por la victoria

Huracán Las Heras y San Martín tienen una fecha clave del Federal A

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero se presentan por una nueva jornada del Torneo Federal A. Repasá lo que se viene.

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.

El Torneo Federal A 2025 de fútbol tendrá este domingo una jornada clave para los equipos mendocinos. el Club Atlético Huracán Las Heras recibirá en el General San Martín a Santamarina de Tandil, mientras que el Atlético Club San Martín será local de Gutiérrez Sport Club, en un choque provincial de alto voltaje.

Huracán Las Heras recibe a Santamarina en el General San Martín

El Globo lasherino buscará hacerse fuerte en casa frente a Santamarina de Tandil, con el arbitraje de Fernando Omar Marcos de Bahía Blanca. Estará acompañado por Danilo Ariel Viola y Rodrigo Moreno, ambos de Viedma, mientras que el cuarto árbitro será Felipe Zonco de Coronel Dorrego.

El Club Atlético Huracán Las Heras no pudo sumar de a tres (Foto: Prensa HLH).
Choque provincial: San Martín recibe a Gutiérrez SC en Mendoza

El Chacarero se enfrentará a Gutiérrez Sport Club en un clásico mendocino que promete emociones fuertes. El partido será dirigido por Alejandro Scionti de Casilda, con la asistencia de Matías Edgardo Noguera de San Luis y Denis Emanuel Chávez de Villa Mercedes, mientras que el cuarto árbitro será Jesús Allegue de San Juan.

El Perro intentará dar el golpe en rodeo ajeno y sumar puntos para decorar su magra campaña caracterizada por el descenso, mientras que San Martín buscará hacerse respetar en casa y sostener su protagonismo en el torneo.

Todos los resultados del Torneo Federal A

Las posiciones del Torneo Federal A

El Lobo debe sumar de a tres.
Gimnasia se juega una final ante los jujeños por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

Incertidumbre por la serie de pasaportes impresos con fallas
Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó sus candidatos en el departamento sureño video
Sin la candidata"foránea", Cambia Mendoza presentó su lista para el Concejo de Malargüe

El episodio ocurrió en el interior de una vivienda de Cuadro La Estación
Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

El resultado de la elección de este domingo en Buenos Aires es clave para el gobierno de Javier Milei. 
Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

Franco Colapinto dio su mejor esfuerzo.
Franco Colapinto 17° en el GP de Italia 2025 en Monza; ganó Verstappen y McLaren completó el podio

