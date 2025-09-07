Huracán Las Heras y San Martín tienen una fecha clave del Federal A
El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero se presentan por una nueva jornada del Torneo Federal A. Repasá lo que se viene.
El Torneo Federal A 2025 de fútbol tendrá este domingo una jornada clave para los equipos mendocinos. el Club Atlético Huracán Las Heras recibirá en el General San Martín a Santamarina de Tandil, mientras que el Atlético Club San Martín será local de Gutiérrez Sport Club, en un choque provincial de alto voltaje.
Huracán Las Heras recibe a Santamarina en el General San Martín
El Globo lasherino buscará hacerse fuerte en casa frente a Santamarina de Tandil, con el arbitraje de Fernando Omar Marcos de Bahía Blanca. Estará acompañado por Danilo Ariel Viola y Rodrigo Moreno, ambos de Viedma, mientras que el cuarto árbitro será Felipe Zonco de Coronel Dorrego.
Choque provincial: San Martín recibe a Gutiérrez SC en Mendoza
El Chacarero se enfrentará a Gutiérrez Sport Club en un clásico mendocino que promete emociones fuertes. El partido será dirigido por Alejandro Scionti de Casilda, con la asistencia de Matías Edgardo Noguera de San Luis y Denis Emanuel Chávez de Villa Mercedes, mientras que el cuarto árbitro será Jesús Allegue de San Juan.
El Perro intentará dar el golpe en rodeo ajeno y sumar puntos para decorar su magra campaña caracterizada por el descenso, mientras que San Martín buscará hacerse respetar en casa y sostener su protagonismo en el torneo.