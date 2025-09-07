Turismo Nacional 2025: Julián Santero sigue líder y Mendoza recibirá el Gran Premio Coronación

El mendocino Julián Santero continúa siendo el gran protagonista del Turismo Nacional Clase 3 . En el Autódromo de Buenos Aires , con su Toyota Corolla , terminó en la undécima posición , pero aun así mantiene la cima del campeonato con 258 puntos , sacándole 57 unidades a Jorge Barrio (201) .

Con este resultado, Santero sigue al frente del TN 2025 y se perfila como el máximo candidato a consagrarse campeón de la Clase 3 .

El sanrafaelino Gonzalo Antolín fue la gran figura en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez , donde se impuso en la Carrera de los 200 Pilotos de la Clase 2 del Turismo Nacional .

Antolín sumó así su tercera victoria en la categoría (ya había ganado en Oberá y Trelew en 2024) y quedó en la tercera posición del campeonato , a solo 6 puntos del líder Francisco Coltrinari .

Otro mendocino, Tomás Vitar, estuvo cerca de festejar en la carrera de invitados, pero abandonó en la última curva cuando lideraba.

Rodrigo Lugón largó séptimo y se quedó con el triunfo de la Clase 3 del Turismo Nacional en Buenos Aires.

La competencia de invitados fue para Antonino García (Facundo Márquez).

La C2, en tanto, quedó para Gonzalo Antolín.



La competencia de invitados fue para Antonino García (Facundo Márquez).



— Cristian Brossy (@CristianHB77) September 7, 2025

Lucas Vicino, segundo en la Clase 3 del Turismo Nacional

En la Clase 3, el mendocino Lucas Vicino logró un valioso segundo puesto con Toyota Corolla, escoltando a Rodrigo Lugón, mientras que Santero terminó en el puesto 11.

De todas maneras, Julián Santero sigue siendo el puntero absoluto del campeonato de Clase 3, con una diferencia de 57 puntos sobre Jorge Barrio.

Las posiciones del día en el Turismo Nacional

Gran Premio Coronación en Mendoza: regresa el Turismo Nacional

La gran noticia para el automovilismo local es que el Turismo Nacional volverá a correr en Mendoza tras más de una década de ausencia. El Gran Premio Coronación se disputará los días 29 y 30 de noviembre de 2025 en el Autódromo General San Martín de San Martín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/1964748825060589748&partner=&hide_thread=false #TN | EL TN VUELVE A MENDOZA PARA EL CIERRE



— Campeones (@Campeonesnet) September 7, 2025

La fecha final de la temporada contará también con el Turismo Carretera 2000, que adelantará su última competencia del calendario.

La última visita del Turismo Nacional a Mendoza había sido en septiembre de 2014, con triunfos de Hanna Abdallah (Clase 2) y Pablo Piumetto (Clase 3).