Turismo Nacional 2025: Julián Santero sigue líder y Mendoza recibirá el Gran Premio Coronación

El piloto mendocino Julián Santero no tuvo una buena jornada en el Turismo Nacional en Buenos Aires pero mantuvo la punta. Repasá lo sucedido.

Julián Santero terminó 11°.

Por Sitio Andino Deportes

El mendocino Julián Santero continúa siendo el gran protagonista del Turismo Nacional Clase 3. En el Autódromo de Buenos Aires, con su Toyota Corolla, terminó en la undécima posición, pero aun así mantiene la cima del campeonato con 258 puntos, sacándole 57 unidades a Jorge Barrio (201).

Gonzalo Antolín festejó en Buenos Aires y sueña con el título de Clase 2

El sanrafaelino Gonzalo Antolín fue la gran figura en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez, donde se impuso en la Carrera de los 200 Pilotos de la Clase 2 del Turismo Nacional.

Antolín sumó así su tercera victoria en la categoría (ya había ganado en Oberá y Trelew en 2024) y quedó en la tercera posición del campeonato, a solo 6 puntos del líder Francisco Coltrinari.

Otro mendocino, Tomás Vitar, estuvo cerca de festejar en la carrera de invitados, pero abandonó en la última curva cuando lideraba.

Lucas Vicino, segundo en la Clase 3 del Turismo Nacional

En la Clase 3, el mendocino Lucas Vicino logró un valioso segundo puesto con Toyota Corolla, escoltando a Rodrigo Lugón, mientras que Santero terminó en el puesto 11.

De todas maneras, Julián Santero sigue siendo el puntero absoluto del campeonato de Clase 3, con una diferencia de 57 puntos sobre Jorge Barrio.

Gran Premio Coronación en Mendoza: regresa el Turismo Nacional

La gran noticia para el automovilismo local es que el Turismo Nacional volverá a correr en Mendoza tras más de una década de ausencia. El Gran Premio Coronación se disputará los días 29 y 30 de noviembre de 2025 en el Autódromo General San Martín de San Martín.

La fecha final de la temporada contará también con el Turismo Carretera 2000, que adelantará su última competencia del calendario.

La última visita del Turismo Nacional a Mendoza había sido en septiembre de 2014, con triunfos de Hanna Abdallah (Clase 2) y Pablo Piumetto (Clase 3).

