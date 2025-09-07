Turismo Nacional 2025: Julián Santero sigue líder y Mendoza recibirá el Gran Premio Coronación

El mendocino Julián Santero continúa siendo el gran protagonista del Turismo Nacional Clase 3. En el Autódromo de Buenos Aires, con su Toyota Corolla, terminó en la undécima posición, pero aun así mantiene la cima del campeonato con 258 puntos, sacándole 57 unidades a Jorge Barrio (201).
Lucas Vicino, segundo en la Clase 3 del Turismo Nacional
En la Clase 3, el mendocino Lucas Vicino logró un valioso segundo puesto con Toyota Corolla, escoltando a Rodrigo Lugón, mientras que Santero terminó en el puesto 11.
De todas maneras, Julián Santero sigue siendo el puntero absoluto del campeonato de Clase 3, con una diferencia de 57 puntos sobre Jorge Barrio.
Las posiciones del día en el Turismo Nacional
image
Gran Premio Coronación en Mendoza: regresa el Turismo Nacional
La gran noticia para el automovilismo local es que el Turismo Nacional volverá a correr en Mendoza tras más de una década de ausencia. El Gran Premio Coronación se disputará los días 29 y 30 de noviembre de 2025 en el Autódromo General San Martín de San Martín.
Los próximos 29 y 30 de noviembre, la categoría estará presente en el trazado cuyano para el Gran Premio Coronación de la temporada 2025. Lo hará en compañía del Turismo Carretera 2000, que adelanta su última competencia del… pic.twitter.com/FBOgySNDDt