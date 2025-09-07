Gimnasia se juega una final ante los jujeños por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

El Lobo debe sumar de a tres.

Por Martín Sebastián Colucci







Este domingo desde las 14:00, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza se medirá con Gimnasia y Esgrima de Jujuy en un duelo directo por el primer puesto de la Zona B de la Primera Nacional. El Lobo mendocino suma 53 puntos y su rival 54, por lo que el ganador dará un paso fundamental hacia la final por el ascenso.

Un partido que puede definir el futuro El equipo de Ariel Broggi viene de empatar 1-1 con Nueva Chicago en Mataderos y cortó la racha de dos derrotas seguidas. Ahora, frente al líder de la tabla, se juega una verdadera final anticipada: la chance de quedarse con la cima y depender de sí mismo en las últimas fechas.

Del otro lado, el Lobo jujeño llega entonado tras vencer 1-0 a Central Norte y sabe que un triunfo en casa lo dejaría con ventaja en la pelea por llegar a la gran definición de la categoría.

Lo que se viene para el Lobo mendocino Después del duelo de este domingo, Gimnasia de Mendoza tendrá otro choque exigente: en la próxima fecha visitará a Agropecuario en Carlos Casares, rival que también pelea en la parte de la tabla de ingreso al Reducido. Un calendario cargado de finales que marcará el destino del equipo mendocino en su sueño de volver a Primera. El cotejo será el otro lunes de visitante desde las 14hs.

La síntesis del Lobo Embed Los resultados de la Primera Nacional Embed Las posiciones de la Primera Nacional Embed