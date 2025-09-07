Valentín Perrone brilló en Cataluña: top 10 en Moto3 y va por más en el GP de San Marino

Valentín Perrone, piloto argentino de Moto3, durante su remontada en el GP de Cataluña donde finalizó en el top 10.

El piloto argentino Valentín Perrone (KTM) cumplió una destacada labor en el Gran Premio de Cataluña de Moto3 , donde logró una gran remontada para finalizar en la décima posición y sumar seis puntos importantes en su temporada debut.

El triunfo fue para el español Ángel Piqueras (KTM) , escoltado por su compatriota José Antonio Rueda (KTM) y el japonés Taiyo Furusato (Honda) , quienes completaron el podio.

El argentino llegaba al circuito catalán con grandes expectativas tras haber sido subcampeón en Hungría , donde perdió en una definición milimétrica ante el español Máximo Quiles (KTM) . Además, en las prácticas libres del viernes había sorprendido con el mejor tiempo, lo que alimentaba el sueño de un nuevo podio.

Sin embargo, una floja clasificación lo obligó a largar desde la decimoquinta posición , condicionando sus chances. Pese a eso, Perrone mostró carácter y determinación para avanzar hasta la décima plaza y sumar seis puntos clave.

Una temporada de aprendizaje y crecimiento para Perrone

El piloto argentino está completando una temporada debut muy positiva en Moto3. Si bien arrancó con tres descalificaciones consecutivas, logró recuperarse y ya suma puntos en 12 carreras al hilo, consolidándose dentro del top ten.

En lo que respecta al campeonato de Moto3, el español José Antonio Rueda sigue siendo el cómodo líder. Perrone, en cambio, cayó tres puestos en la tabla y ahora ocupa la décima posición del certamen.

La próxima fecha será el Gran Premio de San Marino, donde el joven piloto argentino intentará recuperar terreno y volver a pelear por los puestos de vanguardia.

Posiciones actuales en Moto3 (tras el GP de Cataluña)

Pilotos líderes:

José Antonio Rueda – 270 puntos

Ángel Piqueras – 206 puntos

Máximo Quiles – 168 puntos

Así, Perrone quedó fuera del podio del campeonato, ubicándose en el top 10 pero sin aparecer entre los primeros puestos.

Próxima fecha del Mundial Moto3

El próximo Gran Premio será el GP de San Marino, en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, programado del 12 al 14 de septiembre de 2025

Álex Márquez ganó en MotoGP y Marc se acerca al título

En la categoría reina, el español Álex Márquez (Ducati) se recuperó tras su caída del sábado en la sprint y se quedó con la victoria en la carrera principal del GP de Cataluña de MotoGP.

El podio lo completaron su hermano Marc Márquez (Ducati), quien acaricia un nuevo campeonato mundial, y el italiano Enea Bastianini (KTM).

Este fue el segundo triunfo en MotoGP para Álex, que se mantiene cómodo en la segunda posición del torneo, aunque muy lejos de Marc, que con 182 puntos de ventaja y siete fechas por disputarse tiene prácticamente asegurado su séptimo título mundial, el primero desde 2019.