los mejores de la jornada

Álex Márquez triunfó en Cataluña 2025 y Marc fue segundo: la familia celebró un histórico 1-2 en el MotoGP

El español Álex Márquez se tomó revancha y venció en el duro MotoGP. Marc fue segundo y acaricia el título mundial. Mirá la fiesta completa en Cataluña.

Álex Márquez y Marc celebran en Montmeló el histórico 1-2 del GP de Cataluña 2025.

Álex Márquez y Marc celebran en Montmeló el histórico 1-2 del GP de Cataluña 2025.

Por Sitio Andino Deportes

La familia Márquez tiene motivos de sobra para celebrar en el Campeonato Mundial de Motociclismo. En el Gran Premio de Cataluña 2025, disputado en Montmeló, los hermanos Álex Márquez y Marc Márquez lograron un histórico 1-2 que desató el festejo en Cervera, a pocos kilómetros del circuito.

Álex Márquez se tomó revancha y conquistó Montmeló

El fin de semana había arrancado con bronca para Álex Márquez, que el sábado lideraba la carrera sprint hasta que una caída a falta de cuatro vueltas le arrebató el triunfo. Sin embargo, en la carrera larga del domingo, el piloto del equipo Gresini Ducati se recuperó, tomó la punta tras un gran inicio de Marc y ya no soltó el liderazgo.

De esta manera, el menor de los Márquez logró su segundo triunfo en MotoGP, lo que lo acerca cada vez más al subcampeonato. Durante la vuelta de honor, Álex se permitió un gesto especial: se revolcó en la leca de la curva donde había caído el sábado, antes de bailar junto a su hermano en plena pista.

Marc Márquez acaricia su séptimo título en MotoGP

Aunque no pudo extender su racha de siete victorias consecutivas en carreras largas, Marc Márquez celebró como propio el éxito de su hermano. El piloto del equipo oficial Ducati terminó segundo y amplió su ventaja en el campeonato: le lleva 182 puntos a Álex, con 259 en juego.

El título no se definirá en el próximo Gran Premio de San Marino, pero todo indica que Marc Márquez será campeón en Japón, a fines de septiembre, lo que marcará su séptimo campeonato en MotoGP.

Los Márquez dominan el Mundial de MotoGP 2025

El 1-2 en Cataluña confirma el dominio absoluto de los hermanos en la temporada. Mientras Marc se encamina a una nueva corona mundial, Álex Márquez vive su mejor año con una moto satélite, consolidándose como el gran escolta del torneo.

Detrás de ellos, el italiano Enea Bastianini fue el mejor del resto, aunque lejos de las Ducati de los Márquez. En Montmeló, quedó demostrado: la fiesta del MotoGP tuvo un solo apellido.

Lo que se viene en el MotoGP

La próxima fecha del calendario de MotoGP 2025, después del Gran Premio de Cataluña (Sebstión en Montmeló), es el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rímini, que se disputará del 12 al 14 de septiembre en el circuito de Misano

