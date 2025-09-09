el detalle completo

Qué jugadores le dicen adiós para siempre a las Eliminatorias Sudamericanas

Se disputa la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y algunos futbolistas no las volverán a jugar. Mirá quiénes son.

Nico Otamendi juega su último duelo en las Eliminatorias Sudamericanas.

Nico Otamendi juega su último duelo en las Eliminatorias Sudamericanas.

Por Sitio Andino Deportes

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcarán el fin de ciclo para varias leyendas. En la Argentina, el defensor Nicolás Otamendi jugará su último partido en esta competencia, mientras que Lionel Messi, capitán y emblema de la Albiceleste, ya expresó que estos podrían ser sus últimos encuentros en la clasificación sudamericana.

El rosarino, sin embargo, no estará presente en el duelo ante Ecuador en Guayaquil.

En Colombia, dos símbolos cierran su ciclo: el arquero Camilo Vargas y el delantero Dayro Moreno dejarán atrás un recorrido que marcó a toda una generación cafetera.

En Perú, que no logró la clasificación al Mundial, la despedida tendrá un sabor amargo. Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano se presentarán por última vez en Eliminatorias en el Estadio Nacional de Lima.

En Venezuela, el capitán y mediocampista Tomás Rincón confirmó que el partido ante Colombia será su última aparición en este torneo, salvo que la Vinotinto logre alcanzar el repechaje.

El adiós de referentes en Bolivia y Paraguay

En Bolivia, la salida será la del arquero Carlos Lampe, uno de los futbolistas más emblemáticos de la Verde. Si bien no cerró del todo la puerta a continuar en caso de llegar al Mundial, su ciclo en las Eliminatorias parece terminado.

En Paraguay, el experimentado Roberto Fernández ya tuvo su gran broche en Asunción con la clasificación guaraní y ahora se despedirá como visitante.

