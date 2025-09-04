mirá que datazo

Hay una marca que Lionel Messi jamás va a poder romper con la Selección ¿De qué se trata?

El capitán de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Messi, quedará lejos de hacerse de unos de los grandes récords existentes. Repasá cuál es.

Lionel Messi dice adiós.

Por Sitio Andino Deportes

A pesar de todos sus logros dentro de la cancha, el capitán de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Andrés Messi, no podrá alcanzar un récord histórico de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

Los números de Lionel Andrés Messi en las Eliminatorias

Messi tiene la posibilidad de marcar con 37 años y 81 días, pero aun así no ingresa al top 3 de los goleadores más veteranos en la historia clasificatoria.

Más allá de este detalle estadístico, el argentino ya dejó su sello en las Eliminatorias: es el máximo goleador histórico de la CONMEBOL, con 34 goles en 69 partidos, un registro que ningún otro jugador pudo igualar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1963636819943100903&partner=&hide_thread=false

Un legado imborrable de Lionel Andrés Messi

Aunque no logre este récord puntual, Messi ya escribió páginas doradas con la camiseta albiceleste: campeón de la Copa América 2021 y 2024, de la Finalissima 2022 y figura central en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Su legado con la Selección es único e irrepetible. La combinación de talento, liderazgo y compromiso que mostró durante casi dos décadas deja una huella que trasciende generaciones.

Messi no solo acumula récords y títulos, sino que también eleva el estándar del fútbol argentino y sudamericano, consolidándose como un referente eterno para el deporte mundial.

