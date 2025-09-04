Hay una marca que Lionel Messi jamás va a poder romper con la Selección ¿De qué se trata?

A pesar de todos sus logros dentro de la cancha, el capitán de la Selección de fútbol de Argentina , Lionel Andrés Messi , no podrá alcanzar un récord histórico de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial .

El astro rosarino no se convierte en el goleador más veterano de la historia de la CONMEBOL , marca que pertenece al peruano Paolo Guerrero , quien convirtió con 41 años, 2 meses y 19 días .

Messi tiene la posibilidad de marcar con 37 años y 81 días , pero aun así no ingresa al top 3 de los goleadores más veteranos en la historia clasificatoria.

Más allá de este detalle estadístico, el argentino ya dejó su sello en las Eliminatorias: es el máximo goleador histórico de la CONMEBOL , con 34 goles en 69 partidos , un registro que ningún otro jugador pudo igualar.

Un legado imborrable de Lionel Andrés Messi

Aunque no logre este récord puntual, Messi ya escribió páginas doradas con la camiseta albiceleste: campeón de la Copa América 2021 y 2024, de la Finalissima 2022 y figura central en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Su legado con la Selección es único e irrepetible. La combinación de talento, liderazgo y compromiso que mostró durante casi dos décadas deja una huella que trasciende generaciones.

Messi no solo acumula récords y títulos, sino que también eleva el estándar del fútbol argentino y sudamericano, consolidándose como un referente eterno para el deporte mundial.