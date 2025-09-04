Hay una marca que Lionel Messi jamás va a poder romper con la Selección ¿De qué se trata?

A pesar de todos sus logros dentro de la cancha, el capitán de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Andrés Messi, no podrá alcanzar un récord histórico de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.
El astro rosarino no se convierte en el goleador más veterano de la historia de la CONMEBOL, marca que pertenece al peruano Paolo Guerrero, quien convirtió con 41 años, 2 meses y 19 días.
Messi tiene la posibilidad de marcar con 37 años y 81 días, pero aun así no ingresa al top 3 de los goleadores más veteranos en la historia clasificatoria.
Más allá de este detalle estadístico, el argentino ya dejó su sello en las Eliminatorias: es el máximo goleador histórico de la CONMEBOL, con 34 goles en 69 partidos, un registro que ningún otro jugador pudo igualar.
Aunque no logre este récord puntual, Messi ya escribió páginas doradas con la camiseta albiceleste: campeón de la Copa América 2021 y 2024, de la Finalissima 2022 y figura central en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
Su legado con la Selección es único e irrepetible. La combinación de talento, liderazgo y compromiso que mostró durante casi dos décadas deja una huella que trasciende generaciones.
Messi no solo acumula récords y títulos, sino que también eleva el estándar del fútbol argentino y sudamericano, consolidándose como un referente eterno para el deporte mundial.