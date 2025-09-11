Briatore habló y todos piensan en Franco Colapinto: la confesión más inesperada de la F1

El empresario italiano Flavio Briatore , director de Alpine F1 Team , dejó abierta la posibilidad de que el piloto argentino Franco Colapinto continúe en la escudería en la temporada 2026 de Fórmula 1 , al remarcar que el equipo “ necesita estabilidad ” de cara al futuro inmediato.

El piloto de Pilar, que este año volvió a competir en la F1 , podría compartir nuevamente la dupla con el francés Pierre Gasly , quien ya firmó su contrato hasta 2028 .

En diálogo con la agencia AFP , Briatore sostuvo que mantener a los actuales pilotos es una de las alternativas más firmes: “ El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad . Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”.

El directivo también valoró el cambio reglamentario de 2026 , cuando Alpine pasará a utilizar motores Mercedes : “En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas”, subrayó.

Críticas pasadas a Franco Colapinto

El respaldo actual contrasta con las declaraciones críticas que Briatore había realizado semanas atrás, cuando puso en duda la capacidad del argentino para sostenerse en la Fórmula 1: “Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi Antonelli en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”.

En ese momento, incluso sugirió que el piloto argentino podía haber necesitado más tiempo de preparación: “Quizá no era el momento adecuado para que Franco Colapinto estuviera en la F1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1”.

Ahora, con el futuro de Alpine ligado al nuevo motor Mercedes y la necesidad de mejorar el rendimiento, la figura de Colapinto vuelve a posicionarse como una carta de estabilidad en la grilla de la Fórmula 1 2026.

Franco Colapinto dio la nota