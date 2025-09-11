Briatore habló y todos piensan en Franco Colapinto: la confesión más inesperada de la F1

El empresario italiano Flavio Briatore, director de Alpine F1 Team, dejó abierta la posibilidad de que el piloto argentino Franco Colapinto continúe en la escudería en la temporada 2026 de Fórmula 1, al remarcar que el equipo “necesita estabilidad” de cara al futuro inmediato.
El piloto de Pilar, que este año volvió a competir en la F1, podría compartir nuevamente la dupla con el francés Pierre Gasly, quien ya firmó su contrato hasta 2028.
Desde Alpine dijeron: “El equipo necesita estabilidad”
En diálogo con la agencia AFP, Briatore sostuvo que mantener a los actuales pilotos es una de las alternativas más firmes: “El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”.
El directivo también valoró el cambio reglamentario de 2026, cuando Alpine pasará a utilizar motores Mercedes: “En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas”, subrayó.
Críticas pasadas a Franco Colapinto
El respaldo actual contrasta con las declaraciones críticas que Briatore había realizado semanas atrás, cuando puso en duda la capacidad del argentino para sostenerse en la Fórmula 1: “Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi Antonelli en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”.
En ese momento, incluso sugirió que el piloto argentino podía haber necesitado más tiempo de preparación: “Quizá no era el momento adecuado para que Franco Colapinto estuviera en la F1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1”.
#HCHDeportes | El piloto de F1, Franco Colapinto es fanático hincha de Boca Juniors y, en consonancia con su pasión, le hicieron un obsequio singular: un casco personalizado con los colores de su equipo.