¡Anotalos ya! La Selección tiene sus horarios para el Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya está en marcha y, aunque todavía no se conocen los rivales de la Selección de fútbol de Argentina, la organización confirmó los horarios en los que jugará el equipo de Lionel Scaloni.
La Selección de fútbol de fútbol de Argentina se prepara para el venidero Mundial 2026 y ya hay confirmaciones precisa. Repasá lo que se viene.
Los encuentros de la Albiceleste se disputarán en alguna de estas cuatro franjas horarias de nuestro país: 13:00, 16:00, 19:00 o 22:00. La programación exacta dependerá del grupo y el calendario que se sorteará en diciembre.
Más allá de los rivales, los hinchas ya pueden agendar los momentos en los que verán a la Selección. Los partidos se disputarán en horario argentino, lo que facilita la organización para quienes sigan la Copa del Mundo desde el país.
El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC, a las 11:00 horas de Argentina. Será un evento histórico: por primera vez habrá 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos.
Clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, avanzando a unos inéditos dieciseisavos de final. Los equipos se distribuirán en cuatro bombos, definidos según el ranking FIFA que se publicará una vez finalizadas todas las eliminatorias continentales.