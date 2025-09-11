¡Anotalos ya! La Selección tiene sus horarios para el Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina quiere ser protagonista.

Los encuentros de la Albiceleste se disputarán en alguna de estas cuatro franjas horarias de nuestro país: 13:00, 16:00, 19:00 o 22:00. La programación exacta dependerá del grupo y el calendario que se sorteará en diciembre.

Los horarios confirmados para Argentina en el Mundial 2026 Más allá de los rivales, los hinchas ya pueden agendar los momentos en los que verán a la Selección. Los partidos se disputarán en horario argentino, lo que facilita la organización para quienes sigan la Copa del Mundo desde el país.

El sorteo del Mundial 2026 en Washington El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC, a las 11:00 horas de Argentina. Será un evento histórico: por primera vez habrá 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos.

Clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, avanzando a unos inéditos dieciseisavos de final. Los equipos se distribuirán en cuatro bombos, definidos según el ranking FIFA que se publicará una vez finalizadas todas las eliminatorias continentales.