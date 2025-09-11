malas noticias

Tomaron una drástica decisión con Fernando Batista en Venezuela tras quedar afuera del Mundial

La Selección de fútbol de Venezuela no se pudo clasificar al próximo Mundial 2026 y el DT Fernando Batista quedó en el ojo de la tormento. Mirá lo que pasó.

Fernando Batista no puedo torcer el rumbo de la Vinotinto.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este miércoles la salida del entrenador argentino Fernando Batista luego de que la Vinotinto no lograra la clasificación al Mundial 2026. La derrota 6-3 frente a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y el triunfo de Bolivia sobre Brasil sellaron el destino del combinado venezolano.

El comunicado oficial de la FVF

A través de sus redes sociales, la FVF informó que Batista y todo su cuerpo técnico fueron cesados. El texto explicó que la decisión se tomó porque “no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo”.

De todas formas, el comunicado reconoció que bajo su conducción “la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución.

La determinación también llegó en paralelo a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien reclamó una “reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de trabajo de la Vinotinto.

La despedida del “Bocha”

Visiblemente golpeado tras la derrota ante Colombia, Batista pidió disculpas al pueblo venezolano en conferencia de prensa y se retiró sin aceptar preguntas: Lo intentamos, no se pudo. Buenas noches.

Más tarde, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró que se va “con la certeza de haber dado todo el esfuerzo”. También agradeció a la Federación, a los jugadores y a los hinchas: “Al pueblo venezolano le agradezco el aliento y apoyo en cada partido. Sentimos siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor. Gracias, de corazón.

Con su salida, Venezuela deberá rearmar su proyecto de cara al futuro, tras haberse quedado nuevamente a las puertas de su primer Mundial.

