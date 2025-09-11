Tomaron una drástica decisión con Fernando Batista en Venezuela tras quedar afuera del Mundial

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este miércoles la salida del entrenador argentino Fernando Batista luego de que la Vinotinto no lograra la clasificación al Mundial 2026 . La derrota 6-3 frente a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y el triunfo de Bolivia sobre Brasil sellaron el destino del combinado venezolano.

A través de sus redes sociales, la FVF informó que Batista y todo su cuerpo técnico fueron cesados . El texto explicó que la decisión se tomó porque “no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo”.

NO VA MÁS: BATISTA DEJÓ DE SER EL DT DE VENEZUELA Después de que Nicolás Maduro pidiera una "restructuración del cuerpo técnico", la Vinotino comunicó que el entrenador argentino no continuará en el cargo tras no poder llegar al Repechaje para el Mundial 2026. Venezuela… pic.twitter.com/UXfWfG9Zgm

De todas formas, el comunicado reconoció que bajo su conducción “la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución ”.

La determinación también llegó en paralelo a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien reclamó una “reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de trabajo de la Vinotinto ”.

Embed - VENEZUELA vs. COLOMBIA [3-6] | RESUMEN | ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS | FECHA 18

La despedida del “Bocha”

Visiblemente golpeado tras la derrota ante Colombia, Batista pidió disculpas al pueblo venezolano en conferencia de prensa y se retiró sin aceptar preguntas: “Lo intentamos, no se pudo. Buenas noches”.

Más tarde, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró que se va “con la certeza de haber dado todo el esfuerzo”. También agradeció a la Federación, a los jugadores y a los hinchas: “Al pueblo venezolano le agradezco el aliento y apoyo en cada partido. Sentimos siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor. Gracias, de corazón”.

Con su salida, Venezuela deberá rearmar su proyecto de cara al futuro, tras haberse quedado nuevamente a las puertas de su primer Mundial.