La Selección de Vóley debuta con el mendocino Agustín Loser en cancha en el Mundial 2025

El Mundial masculino 2025 comenzará mañana en Filipinas y será histórico: por primera vez contará con 32 selecciones bajo un nuevo formato de competencia que se extenderá hasta el 29 de septiembre . La Selección de Vóley de Argentina intentará ser protagonista.

La Selección argentina , dirigida por Marcelo Méndez , debutará el sábado a las 23:30 (hora argentina) frente a Finlandia , en el Grupo C que comparte con Corea del Sur y la poderosa Francia , vigente bicampeona olímpica y gran candidata al título.

Entre las piezas clave del equipo nacional aparece el central Agustín Loser , orgullo mendocino y referente de la nueva camada del vóley argentino. A sus 26 años, Loser afrontará su tercer Mundial con la camiseta celeste y blanca, consolidado como uno de los bloqueadores más importantes del continente y con la experiencia de haber sido parte de la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 .

Su aporte será vital para una Argentina que buscará superar lo hecho en 2022, cuando llegó a cuartos de final , y soñar con meterse en la pelea por las medallas. Junto a Loser, nombres como Luciano De Cecco y Pablo Kukartsev marcan el equilibrio entre renovación y experiencia.

Cómo es el nuevo formato del Mundial de Vóley

El certamen presenta un sistema inédito: ocho grupos de cuatro equipos, con tres partidos en la fase inicial. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, y desde allí el torneo será a eliminación directa hasta la gran final.

En caso de clasificar, Argentina se cruzará con un rival del Grupo F, integrado por Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia.

Lo que viene para la Selección de Vóley

El debut del sábado frente a Finlandia será clave para marcar el rumbo de un seleccionado que llega con confianza tras ganar el Memorial Wagner en Polonia, aunque en su último amistoso cayó ante Brasil.

Con el liderazgo de De Cecco, la potencia de Kukartsev y la garra del mendocino Loser en la red, Argentina intentará dar un nuevo golpe en la élite del vóley mundial y dejar a Mendoza nuevamente en lo más alto del deporte internacional.